Fides odločno: Stavka v ponedeljek bo

Iz predloga Vlade RS, posredovanega včeraj, je jasno razvidno, da ne ponuja nobenega približevanja stavkovnim zahtevam, so sporočili iz sindikata zdravnikov Fides.

»Pričakujemo, da bomo pred nadaljevanjem pogajanj dobili predlog, ki bo naše zahteve tudi resno naslavljal. Sprenevedanja stavke ne bodo ustavila. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov torej prične 15.1.2024.«

V času stavke lahko pride do motenj tistega dela javne službe, ki zahteva stavkovni minimum delovnega procesa. Za organizacijo dela in obveščanje bolnikov v času stavke je odgovoren delodajalec, so še dodali.