Fides: Golob nam je dvakrat odkrito grozil. Premier medtem pozval k takojšnji prekinitvi stavkovnih aktivnosti

V sindikatu Fides predsednici Nataši Pirc Musar odgovarjajo, da je stavka njihova ustavna pravica. »Predlagamo, da se, preden komentira situacijo v zdravstvu, bolje seznani s stanjem vsaj še pri zdravnikih, pozanimala se je namreč pri premierju, ki nam je te dni na pogovorih dvakrat odkrito grozil z ukrepi,« je dejal predsednik Fidesa Damjan Polh.

Golob zdravnike pozval k takojšnji prekinitvi stavkovnih aktivnosti

Predsednik vlade Robert Golob je medtem zdravnike pozval k takojšnji prekinitvi stavkovnih aktivnosti. Poudarja, da zdravniška stavka traja že predolgo, stiske pacientov postajajo vse večje. Pravi, da sicer lahko razume zdravnice in zdravnike, da želijo izboljšati svoj finančni položaj. Meni pa, da so nekatera pričakovanja neupravičena ali prekomerna, »še posebej, če jih primerjamo s položajem drugih zaposlenih v zdravstvu«.

Damjan Polh. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

»Kljub temu, da lahko na nek način razumem borbo zdravnic in zdravnikov v okviru sindikata Fides, da se borijo za svoj finančni položaj, pa je popolnoma nesprejemljivo, da to počnejo na račun pacientov.« je poudaril.

Ob tem se je zahvalil tihi večini zaposlenih v zdravstvenem sistemu, ki danes stavki navkljub omogočajo, da sistem deluje. »Meni je žal, da je zaradi aktivnosti njihovih kolegov in kolegic danes njihov ugled omajan med ljudmi,« je dejal in pristavil, da ni prav, da je tako.

Golob odgovor na Fidesove navedbe o grožnjah »Če ima kdo težave s kredibilnostjo, jo ima tisti, ki po sestankih govori stvari, ki se tam ne zgodijo,« pravi Golob in še »Namenoma smo se vzdržali kakršnihkoli komentarjev, dokler so sestanki potekali. Kdor iskreno verjame v iskanje rešitev, slednjih ne ruši takoj ko zapusti sobo v kateri se je o njih pogovarjal,«..

Dodal je, da je na četrtkovem sestanku z vodstvom sindikata Fides jasno izrazil pričakovanje, da se v naslednjem tednu intenzivno lotijo pogajanj o novi kolektivni pogodbi za celoten steber zdravstva, »ker lahko samo na takih pogajanjih in na tem mestu naslovimo vsa odprta vprašanja«.

Ob tem pa je izrazil pričakovanje, da Fides za čas trajanja pogajanj stavko zamrzne. »Kolikor sem razumel, bo ta odgovor prišel danes tekom dneva,« je še dejal.

Fides: stavka zakonita in legitimna

»V sindikatu Fides se ne moremo strinjati s predsednico države,« je Polh povedal v video odzivu. V Fidesu trdijo, da je stavka zakonita, legitimna in da jo v ničemer ne kršijo. V odzivu je še povedal, da predsednica po eni stani kritizira vlado, da se ne drži podpisanega, hkrati pa se z vlado strinja, da ne udejanji tistega, kar je podpisano.

V ponedeljek seja vlade o ukrepih za delovanje zdravstvenega sistema Ministrska ekipa premierja Roberta Goloba bo v ponedeljek zasedala na tematski seji. Na dnevnem redu bodo ukrepi, vezani na delovanje zdravstvenega sistema, so informacije STA potrdili v vladnem uradu za komuniciranje.

Dovolj je merjenja moči na plečih pacientov

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu podpisa odloka o evropskih volitvah danes spregovorila tudi o zdravniški stavki in pozvala k njeni začasni prekinitvi. Po njenih besedah je dovolj merjenja moči na plečih pacientov. Vlado, ki se ni držala že sprejetih dogovorov, pa je pozvala, da pospeši proces celovite plačne reforme.

Kot je dejala predsednica, se nanjo v zadnjih tednih obračajo številni državljanke in državljani, ki jo seznanjajo s težkimi zgodbami, v katerih se nahajajo od začetka stavke zdravniškega sindikata Fides.

»Upravičeno so nezadovoljni z agonijo v tem sistemu, ki jo je stavka še dodatno poslabšala, zato je moja dolžnost, da jim prisluhnem in da se tudi v njihovem imenu oglasim. Dovolj je merjenja moči na plečih pacientov, tu se ni več kaj sprenevedati, z nadaljevanjem stavkovnih aktivnosti bo ogroženo zdravje številnih pacientk in pacientov,« je bila ostra.

Izpostavila je, da je stavka legitimna pravica, a ne sme posegati v ustavne pravice drugih. »Prva in najpomembnejša dolžnost zdravstva pa mora biti zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev in ustrezne oskrbe,« je opozorila.