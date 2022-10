Festival za 3. življenjsko obdobje: Vnuke učim kuhanja, oni mi pomagajo pri uporabi pametnega telefona

Starejši ljudje so zakladnica vseživljenjskih izkušenj in raznovrstnega znanja. A namesto da bi se mlajše generacije s hvaležnostjo obračale nanje in vsrkavale njihove modrosti, v zameno pa jih povezovale s sodobnim znanjem, na starejše včasih pozabimo in jih postavimo na stranski tir. Pozabimo, da sodobno družbo soustvarjamo vse generacije, in na to pod geslom Vsi smo ena generacija! opominja letošnji Festival za 3. življenjsko obdobje, ki v teh dneh – in še danes – poteka v Cankarjevem domu.

Ob plesu in glasbi makedonske skupine ZP Kisela Voda se je razvila prava zabava.

»Vnuke učim kuhanja, oni pa mi pomagajo pri uporabi pametnega telefona. Mladi lahko starejše učijo digitalnih veščin, mi pa njih potrpljenja. Mlajše učim iger in pesmi, ki smo jih včasih igrali in prepevali.« Takšne in podobne misli o izmenjavi medgeneracijskih znanj so obiskovalci zapisovali na tablo Sodelovalnice, enega izmed interaktivnih sejemskih prostorov; gre za le delček pestrega dogajanja na tridnevnem festivalu, ki se je od premierne izvedbe v letu 1999 razvil v največji dogodek za starejše v Evropi.

»Starost je le številka!«

Več kot 20 delavnic in predavanj. Osem okroglih miz. Več kot 160 razstavljavcev in pester kulturni program, s katerim festivalsko dogajanje bogati več kot 70 društev upokojencev, folklornih društev in drugih kulturnih umetnikov iz vse Slovenije, pa tudi zunaj nje, saj so nekateri prišli iz Hrvaške, Italije in celo Makedonije. To je festivalsko tridnevje v številkah, ki pa nikakor ne zaobjame živahnega utripa in vzdušja, ki v teh dneh prežema ljubljanski hram kulture.

»Vsako leto, odkar sem se pred sedmimi leti upokojila, pridem,« je dejala 66-letna Fani, ki je že pred začetkom festivala pregledala program, si označila, kaj jo zanima, in po pregledu sluha, ko se je ustavila še pri izdelovanju rož iz krep papirja, hitela na predavanje o zdravi prehrani. »Vsakokrat vidim in izvem kaj novega. Ali pa vsaj obnovim že nekoliko pozabljeno znanje,« je dejala vitalna upokojenka, ki je dokaz, da tudi starejši ostajajo ustvarjalni, dejavni, željni novega znanja. Pred leti je na prav tem dogodku za starejše namreč ponovila pravila varne vožnje, v okviru ljubljanske občine se je udeležila tečaja računalništva, letošnje dogajanje pa bo delila s prijateljico.

»Zbolela je in ni mogla priti. A sva dogovorjeni, da ji poročam o vseh novostih.« Prav novosti za starejše, med katerimi je posebej omenila pametno uro, s katero starejši v primeru slabosti ali nezgode hitro prikličejo pomoč, so pritegnile tudi 83-letno Hedviko, ki je z možem na prvi festivalski dan sicer primarno prišla zaradi odprtja, a program jo je navdušil.

Ob plesni telovadbi je le malokdo ostal pri miru.

Množica obiskovalcev je vijugala med stojnicami. Nekatere so vabile z eteričnimi olji in prehranskimi dopolnili. Druge ponujale informacije o zanimivostih, ki jih ponujajo razni končki Slovenije. Pred tistimi, na katerih so si lahko obiskovalci izmerili krvni sladkor, holesterol, preveril sluh ali vid, ni bilo miru niti za trenutek. Podobno se je vila vrsta tudi pred steperjem, na katerem so si lahko prikorakali pohodniške palice in poskrbeli za malce rekreacije. »Vidite, starost je le številka!« je bila nad svojim prvim obiskom festivala navdušena 68-letna Valerija, ki se je iz Slovenske Bistrice pripeljala v Ljubljano tudi po računalnik, ki jih letos v sodelovanju z organizatorjem podarja Društvo Duh.

Vnuke učim kuhanja, oni pa mi pomagajo pri uporabi pametnega telefona.

»Uporabe računalnika sem sicer kar vešča, po spletu stalno brskam za recepti, nasveti, namigi, kam na izlet. A moj je bil že zelo počasen in dotrajan, gotovo je star že dvajset let,« zaradi česar je zagrabila priložnost, ki jo ponuja letošnji festival.

Digitalno opolnomočenje

Rdeča nit letošnjega že 21. festivala je namreč digitalizacija za vse generacije, ki je še posebno za starejše, ki niso odraščali z računalniki in drugo tehnologijo, precejšen izziv. »Spodbujamo, da se tudi starejši digitalno opolnomočijo,« poudarjajo pri Društvu Duh, ki v okviru festivala podarja najmanj 2000 (rabljenih, a tehnično prenovljenih) računalniških kompletov. Spletne prijave so zbirali do dne pred začetkom festivala, »a za nekatere bo to zdaj prvo srečanje z računalniki, imeli so težave pri izpolnjevanju spletnega obrazca. Zato se za računalnik lahko tudi osebno prijavijo kar med festivalom.« V duhu digitalnega opolnomočenja, ne nazadnje se precejšen del življenja danes odvija prav v digitalnih sferah, si lahko na festivalu priskrbite tudi digitalno potrdilo sigen-ca ali smsPass, po kar moramo sicer v vrsto na upravno enoto.

17.500 obiskovalcev pričakujejo v treh dneh.

Na enem mestu se starejši lahko seznanijo z novostmi, ki so namenjene prav njim, in osvajajo novo znanje. A vsaj toliko sta pomembna tudi druženje in zabava, ki ju festival ponuja. Večstoglava množica je tako migala skupaj z upokojenkami ob plesni telovadbi, z makedonsko skupino ZP Kisela Voda so plesali kolo ... Na vsakem koraku so dokazovali, da so leta le številka in da je v njihovi družbi še kako zabavno.

Festival za 3. življenjsko obdobje vsako leto privabi večtisočglavo množico.

Na steperju so si obiskovalci prihodili pohodniške palice in diplomo izkušenega pohodnika.