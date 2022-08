Tudi letos so združili moči in pripravili festival vina in perecev v Kulturnem domu Dobrovnik. Gre za že uveljavljeno kulinarično prireditev s spremljavo žlahtne kapljice. V avli kulturnega doma so članice Turističnega društva Dobrovnik prikazale, kako se iz kvašenega testa izdelujejo in potem v peči pečejo pereci.

Na stojnicah so se s svojimi izdelki predstavili številni ponudniki vin, predvsem so bila to vina iz posameznih vinogradniških društev. Obiskovalci festivala so tako poskusili sveže pečene perece in različna vina, predvsem vrhunska, ki jih v dobrovniških in bližnjih goricah pridelujejo vinogradniki iz Društva vinogradnikov Dobrovnik in drugih društev. Ti se s svojimi vini predstavljajo tako na društvenih kot meddruštvenih ocenjevanjih za vinskega prvaka Prekmurja in v mednarodnem sodelovanju, predvsem v sosednji Madžarski.

Po receptu babic Perece danes članice Turističnega društva Dobrovnik pečejo doma v krušni peči ali štedilniku – in to po receptih svojih babic in mam. Nekoč so jih pekli za večje kmečke praznike, proščenje in delo v vinogradu. Zelo se priležejo ob dobri vinski kapljici.

Dobrovniški vinogradniki svoje vina ponujajo tudi v društveni vinoteki. Letos pa so kot novost dodali še pivske medenjake. Letošnji festival je bil povezan z dogodkom v okviru programa Interreg v sklopu projekta Piknik v vinogradu. Med vinogradnike je prišel član viteškega omizja Pomurje Ernest Ebenspanger in pohvalil organizatorje. Festival so sklenili z druženjem ob zvonkih ansambla Prebrisani muzikantje.