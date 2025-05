Festival Svobode v znamenju prihajajočih volitev, prihaja do sprememb pri vrhu

V Arboretumu Volčji Potok danes poteka srečanje članov in podpornikov največje vladne stranke. Med zbranimi je opaziti ministre in poslance Svobode, pričakujejo pa še predsednika stranke in premierja Roberta Goloba, ki bo imel osrednji nagovor.

Pričakovati je, da bo ta nakazal smer stranke v letu do volitev, spregovoril naj bi tudi o potencialnih zavezništvih. Med drugim naj bi stranka sklenila sporazum o sodelovanju z mariborskim županom Sašo Arsenovičem, ki je tudi prisoten na današnjem dogodku Svobode.

Niso ekipa, ki je v coni udobja, ampak ekipa, ki vztraja

Doslej je med drugim zbrane že nagovoril dosedanji generalni sekretar in podpredsednik stranke ter vlade Matej Arčon, ki se je ozrl na preteklo leto. »Kljub temu da nam je marsikdo želel, da nam ne uspe, smo vztrajali na obljubah, ki smo jih dali, izpeljali reforme, ki jih ni uspela nobena vlada,« je poudaril.

Prepričan je, da jim je to uspelo, ker niso ekipa, ki je v coni udobja, ampak ekipa, ki vztraja. »Koalicija je trdna in bo vztrajala do zadnjega dne tega mandata,« je dejal.

Do naslednjih volitev je pred njimi dolga pot, za katero je nujno sodelovanje vseh akterjev. »Današnji festival je hkrati začetek nove poti, poti proti zmagi na volitvah prihodnje leto,« je prepričan. Ob tem so na festivalu razgrnili novo podobo stranke s sloganom Svoboda naprej.

Spremembe na mestu generalnega sekretarja stranke

Prihaja pa tudi do sprememb na mestu generalnega sekretarja stranke. Na tem mestu bo Arčona nasledil dosedanji predsednik podmladka Matej Grah. »Čaka nas zanimivo, intenzivno leto. Potrebovali bomo vse vas, da delamo za skupen cilj, zmago na državnozborskih volitvah,« je dejal v nagovoru zbranim. Kot je še napovedal, bo stranka v prihodnjih tednih začela tudi s postopki evidentiranja kandidatov za prihodnje volitve v DZ.

Na festivalu je opaziti tudi predstavnici koalicijskih partneric, ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon in koordinatorico Levice Asto Vrečko.