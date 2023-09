Festival sladkih mojstrovin

Konec poletja v Kopru je tradicionalno zaznamovan z mednarodnim festivalom sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra. Letos bodo praznik sladkega nadgradile tudi druge kulinarične dobrote Istre oziroma Altroke Istra Gourmet Festival, zato se v mestu obeta prav posebna prireditev – Altroke Sladka Istra! Bogato kulinarično ponudbo Istre in pestro izbiro sladkih izdelkov bo nadgradil bogat spremljevalni program. Za glasbeno popestritev prireditve bo v večernem delu poskrbela zasedba De Peachkiss.

Prireditev, ki bo na enem mestu združila Sladko Istro in Altroke Istro Gourmet Festival, bo na Ukmarjevem trgu v Kopru prihodnjo soboto, 30. septembra, od 10. do 22. ure. To bo priložnost za okušanje sladkih dobrot, čokoladnih izdelkov, sladkih pijač in drugih sladkih mojstrovin pa tudi drugih dobrot s pridihom Istre. Vstop bo prost, okušanje kulinaričnih dobrot pa bo možno z neposrednim plačilom pri ponudnikih na stojnicah.

Na Altroke Sladki Istri bo sodelovalo približno 65 ponudnikov, med njimi razne čokoladnice, slaščičarne, kavarne in bistroji, turistične kmetije, čebelarji in najrazličnejša društva, turistične organizacije, pivovarne in vinske kleti ter drugi ponudniki, ki so tako ali drugače povezani z vsebino letošnjega festivala. Altroke Sladko Istro bo zaznamoval pester program za otroke z ustvarjalnimi delavnicami, poslikavami obraza, otroškimi predstavami in še mnogo več.

V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria bodo pripravili zabaven izziv treh pridelovalcev zelenjave. Vsak bo prinesel svoj sezonski pridelek in v sodelovanju s chefom Ivico Evačićem - Ivekom (Restavracija Marina Izola) bodo skuhali zanimive jedi.