Festival Rdeči revirji vabi

Rdeči revirji so tradicionalni festival, prepoznaven v Zasavju in širše, kamor poleg slovenskih prihajajo tudi tuji umetniki, množično pa sodelujejo lokalne skupine in posamezniki. Festival bodo odprli danes v Hrastniku, kjer se bodo obiskovalci družili do nedelje, 25. maja.

V Zagorju ob Savi bo dogajanje potekalo od 5. do 7. junija in v Trbovljah od 19. do 21. junija. Festival ponuja sodobno plesno, gledališko in večmedijsko vsebino, živahno ulično in lutkovno gledališče, sodobni cirkus, likovne in fotografske razstave, instalacije, koncerte in različne praktične delavnice za otroke in odrasle.

Danes bo ob 16.30 nastopila Steklarska godba Hrastnik, ob 17.00 bo plesno-gibalni nastop Vrtca Hrastnik, ob 17.10 se bo predstavilo Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik s pokušino domačega peciva, ob 17.30 bo predstavitev Mestnega muzeja Idrija, ki bo ob 18.00 uprizoril gledališko predstavo Melhiorca.

Ob 18.40 bo nastop Ženskega pevskega zbora KD Svoboda Dol pri Hrastniku, ob 19.00 pa odprtje Rdečih revirjev. Ob 19.00 bo Zavod Sploh pripravil glasbeno-performativni koncert Zdej loh spokam, zdej loh grem. Program festivala lahko spremljate na spletni strani festivala Rdeči revirji in družbenih omrežjih, kjer bodo objavili tudi morebitne spremembe.