Festival pohodništva Dolina Soče

V Dolini Soče je vse do 8. oktobra na koledarju že 15. Festival pohodništva, največji jesenski praznik pohodov in gorniških druženj v Sloveniji. V zadnjem tednu se mu pridružita še Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, letos 30. septembra, in FrikaFest za ljubitelje sira v Tolminu 6. in 7. oktobra... Želim izvedeti več...

Naročnik oglasa je Javni zavod za Turizem Dolina Soče