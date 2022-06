Festival Dan Japonske: sredi trga so se oblekle v pižamo (FOTO)

Ljubljana • Ploščad med značilnima stolpnicama na Trgu republike v Ljubljani je minulo soboto zaživela v znamenju Japonske. Dežela vzhajajočega sonca je zelo daleč, toda njena povezanost s Slovenijo je zelo izrazita in blizu. Letošnji Dan Japonske, ki ga je pripravilo njihovo veleposlaništvo v Sloveniji, je na enem mestu združil številna društva, organizacije, skupine in podjetja, ki se na slovenskih tleh ukvarjajo z Japonsko. Obiskovalci so z dejavnostmi na stojnicah, predavanji, prikazi in delavnicami izvedeli veliko zanimivega, prav na vsakem koraku nas je spremljala misel na oddaljeno deželo vzhajajočega sonca, ki jo sestavlja okoli 7000 otokov, od katerih predstavljajo štirje največji, Kjušu, Šikoku, Honšu in Hokaido, kar 97 odstotkov kopnega.

Japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromiči Macušima

Sake in anime na enem mestu

Začetki prireditve segajo v leto 2012, ko je bil organiziran prvi japonski dan. Prvih nekaj let je prireditev potekala na Zbiljskem jezeru, nato pa so jo preselili v Ljubljano, najprej na Gospodarsko razstavišče, nato so jo v sodelovanju z Narodnim muzejem in Slovenskim etnografskim muzejem začeli prirejati na muzejski ploščadi na Metelkovi, letos je potekala prav v središču Ljubljane.

Po udarnih ritmih izvajalcev na bobnih taiko je najprej spregovoril veleposlanik Japonske v Sloveniji Hiromiči Macušima: »Nikogar ne bom izpostavljal, zato pa bi se zahvalil prav vsem, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka. Letos praznujemo 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo, zato bomo v Ljubljani pripravili še nekaj kulturnih dogodkov. Osrednji pa je vsekakor Dan Japonske.« Na predstavitvenih stojnicah so predvsem obiskovalke lahko oblekle yukato, ki ni kimono, kar so še posebej poudarili, ampak nekakšna tradicionalna pižama na japonski način.

Ana Bejovič se ukvarja z japonsko umetnostjo.

Obiskovalci so poskušali japonsko hrano in sake, se učili japonskega jezika, občudovali ilustracije japonskih anime in manga likov ter doživeli tradicionalno kulturo. Na glavnem odru so potekali glasbeni in plesni nastopi, občudovali smo odhod mikoši sprevoda ter kaligrafijo, v neposredni bližini pa so svoje znanje predstavljali klubi japonskih borilnih veščin. V predavalnici v stavbi TR3 so pokazali čajni obred, izdelali japonsko ikebano, predstavili tradicionalni ples in zanimivosti o japonskih vrtovih. Tri terapevtke Shiatsu Shintai združenja so obiskovalcem predstavile značilnosti šiacu masaže, ki je mnoge navdušila.

Velik del prostora ploščadi so zasedli predstavniki klubov in društev tradicionalnih in modernih borilnih veščin, kot so kendo, iaido, kjudo, karate, nanbudo in nindžutsu, ob tem pa so pripravili še delavnice in demonstracije tistih, ki se s temi borilnimi veščinami aktivno ukvarjajo.

Nik Rozman je predstavil del svoje bogate zbirke bonsajev. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Dišalo po dobrotah

V izobraževalnem in kulturnem centru Genki tudi poleti pripravljajo tečaje, kamor vabijo vse tiste, ki bi se radi učili jezika: »Prve poletne urice se bodo začele 4. julija, drugo spoznavanje z japonščino bo 22. avgusta. Pravi tečaj se bo začel v ponedeljek, 5. septembra, potekal pa bo v majhnih skupinah do treh oseb, namenjen je odraslim in mladim nad 12 let. Bodoče učence japonščine bodo poučevali magistri japonologije in naravni govorci.«

Predstavil se je Klub japonskega mečevanja iz Maribora.

Na ploščadi je ves čas dišalo po dobrotah japonske kuhinje, ki se vse bolj uveljavlja tudi pri nas. »Dobrote so na voljo v določenih trgovinah, sicer pa je ponudba vse bolj raznolika, čeprav mnogi poznajo le riž in suši,« so nam povedali na eni od stojnic s hrano, ki jo je zastopala blagovna znamka Svilna pot. »V središču Ljubljane imamo nagrajen azijski street food, prav tako imamo suši restavracijo, kjer to jed pripravljamo sproti. Ponujamo še širok izbor alkoholnih in brezalkoholnih ninki pijač ter hišne koktajle na osnovi japonskih pijač.«

Obiskovalke so si lahko nadele yukato.

Prenosno svetišče

Dan Japonske je obiskal tudi Miro Cerar st., ki deželo vzhajajočega sonca dobro pozna, saj je bil med drugim udeleženec olimpijskih iger v Tokiu. Zlati olimpijec na konju z ročaji in bronasti na drogu leta 1964 je dejal, da ima na olimpijske igre lepe spomine, prav tako na nekatere ponovne obiske Japonske, kjer je bil pred dvema letoma vodja slovenske olimpijske odprave: »Lahko rečem, da so bile doslej to najbolje organizirane olimpijske igre, veseli pa smo, da so jih Japonci zaradi covida-19 sploh izpeljali.«

Šiacu masaža je mnoge navdušila.

Letos je bilo še posebno slovesno, saj smo lahko občudovali pravo japonsko prenosno svetišče mikoši. V svoji notranjosti nosi japonsko božanstvo, hkrati pa je simbol sreče, dobre letine in rodnosti dežele vzhajajočega sonca. Skupina strokovnjakov za mikoši je v sodelovanju z okoli 80 pomagači oltar ceremonialno odnesla po ljubljanskih ulicah in nazaj na ploščad med stolpnicama NLB oziroma TR3. 1,7 metra dolgo prenosno svetišče tehta okoli 300 kg, za prenos pa potrebuje naenkrat od 10 do 12 nosačev v spremstvu japonskega taiko bobna in flavte. Še prej so na glavnem odru pokazali obred zahvale, v ospredju so bile dobrote, med drugim sadje in zelenjava, domača klobasa, čebula, žito in potica.