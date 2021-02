Fenomen na jadranski obali: to je neverjetno (FOTO)

Gosta megla v Šibeniku. FOTO: Hrvoje Jelavic, Pixsell

Prebivalci hrvaških obmorskih mest so bili danes priče neverjetnemu prizoru. Netipične vremenske razmere so zaznali na območju Istre, kjer so na različnih mestih zaznali od 0 do 18 stopinj. V Labinu so izmerili 17 stopinj, v Pulju 4, na Krku pa kar 22 stopinj.»Temperature pretekle noči in jutra so fascinantne,« so zapisali vremenoslovci. V številnih mestih so poročali o grozljivi megli. »V Pulju bi lahko meglo rezali z nožem,« so poročali občani. V povsem megleno jutro so se zbudili tudi v Šibeniku.