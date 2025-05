Felix rešen po treh desetletjih: medved iz Kočevja zdaj v naravnem zavetišču (FOTO)

Medved Felix, ki je več kot tri desetletja preživel zaprt ob eni izmed restavracij v Kočevju, je bil prepeljan v zatočišče za medvede Arbesbach na severu Avstrije. Premestitev je organizirala mednarodna organizacija za zaščito živali Four Paws, ki se je za Felixovo prihodnost zavzemala več kot tri leta.

Po njihovih navedbah je medved po osemurnem prevozu iz Slovenije varno prispel na novo lokacijo, kjer ga čaka postopna prilagoditev. Prve tedne bo preživel v posebni prilagoditveni ogradi, nato pa ga bodo izpustili v prostorno, zavarovano gozdnato območje v avstrijski pokrajini Waldviertel, kjer že živijo trije drugi rjavi medvedi.

Iz organizacije so se zahvalili lastniku, ki je privolil v predajo živali, in vsem, ki so sodelovali pri zahtevnem logističnem in veterinarskem procesu. Poudarili so, da bo Felix v novem okolju deležen stalne oskrbe in pogojev, primernejših za njegovo dobrobit.

Na spletni strani avstrijskega zavetišča Arbesbach je zapisano, da ponujajo varno in živalim prijazno okolje medvedom, ki so bili prej nastanjeni v neustreznih pogojih. Felix je zdaj eden izmed njih.