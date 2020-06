Feldmaršal, ki jih je rešil izgnanstva

Na ogled so bile tudi originalne fotografije, razglednice in značke z motivi vrhovnega poveljnika soške fronte, pahljača in še kaj.

Svetozar Borojević von Bojna je bil prvi in edini nenemški feldmaršal avstro-ogrske vojske.

V Koprivi na Krasu, kjer so se rodili pisateljica, pilotter etnolog in etnograf, se življenje po koronakrizi vrača v stare tirnice. Domače športno, kulturno, umetniško in turistično društvo, ki pod vodstvom predsednikadeluje že dobrih šest let, je na pobudo ljubiteljskega zgodovinarja in zbiralcaiz Križa zaznamovalo 100. obletnico smrti prvega in edinega nenemškega feldmaršala avstro-ogrskih oboroženih sil, ki se je v zgodovino vpisal kot vrhovni poveljnik soške fronte.Koprivci so Borojeviću, ki je umrl 23. 5.1920 v Celovcu, že leta 1916 postavili spomenik v zahvalo, ker jim ni bilo treba v izgnanstvo. S svojimi enotami je namreč uspešno odbil 11 italijanskih ofenziv, kar mu je prineslo neuradni vzdevek soški vitez, med vojaki pa je imel priljubljeni poveljnik naziv naš Sveto. Uničeni spomenik, ki ga je izklesal, sta koprivska kamnosekainobnovila in izvedla rekonstrukcijo iz koprivskega kamna, Borojevićev profil pa je izklesalz Gorjanskega.Po zaigrani Sonati v izvedbi trobentačaso pred spomenik položili venec, ki ga je izdelala domača umetnica, Može pa je predstavil Borojevićevo bogato vojaško kariero ter originalne fotografije, razglednice in značke z motivi vrhovnega poveljnika soške fronte.