ZARADI PISMA PUTINU

Janša takole že dolgo ni pohvalil nikogar: »Slovenija je ponosna na Melanio«

Pismo prve dame ZDA ruskemu predsedniku glede stiske otrok med vojno v Ukrajini.
Fotografija: Janez Janša in Melania Trump. FOTO: Jože Suhadolnik/Alex Wroblewski Afp
Janez Janša in Melania Trump. FOTO: Jože Suhadolnik/Alex Wroblewski Afp

M. U.
19.08.2025 ob 17:15
19.08.2025 ob 19:30
M. U.
19.08.2025 ob 17:15
19.08.2025 ob 19:30

Poročali smo že, da je prva dama ZDA Melania Trump pisala ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Pismo je ruskemu kolegu na srečanju na Aljaski predal ameriški predsednik Donald Trump. V pismu je Melania Putina opozorila na stiske otrok med vojno v Ukrajini. 

Podatek BBC-ja

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok.

»Vsak otrok v svojem srcu goji enake tihe sanje, ne glede na to, ali se je rodil na podeželju ali v veličastnem mestnem središču. Sanjajo o ljubezni, možnostih in varnosti. Kot starši je naša dolžnost, da gojimo upanje naslednje generacije. Kot voditelji je naša odgovornost za vzdrževanje otrok večja od udobja peščice ljudi. Prizadevati si moramo za ustvarjanje sveta, polnega dostojanstva za vse,« je nadaljevala v pismu, v katerem sicer ni izrecno omenila Ukrajine ali njenih otrok.

Melania Trump. FOTO: Alex Wroblewski Afp
Melania Trump. FOTO: Alex Wroblewski Afp

Melania je napisala pismo Putinu, Trump mu ga je dal. Tema je izjemno občutljiva ...

»Z zaščito nedolžnih otrok boste storili več kot le služili Rusiji, služili boste človeštvu samemu. Takšna drzna ideja presega vse človeške razlike, in vi ste primerni, da to vizijo danes uresničite z enim samim podpisom,« je še zapisala.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Njeno pismo ni ostalo neopaženo tudi pri nas. Tako je šef SDS Janez Janša na omrežju X zapisal: »Slovenija je ponosna na Melanio Trump, ki se je aktivno zavzela za 20.000 ukrajinskih otrok, ugrabljenih staršem in domovini,«.

Več iz te teme:

Melania Trump Vladimir Putin Donald Trump vojna v Ukrajini pismo otroci

