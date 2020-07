Fašisti so požgali trdnjavo slovenstva

Požig Narodnega doma 13. julija 1920 v Trstu je bil vrhunec preganjanja in uničevanja njihove imovine, ki se je začelo že takoj po prvi svetovni vojni. Jeseni je bila na plebiscitu izgubljena še južna pretežno slovenska Koroška.Novembra 1918 je Trst z zaledjem, potem ko ga ni mogla zasesti z orožjem, pripadel Kraljevini Italiji; nato je njena vojska za nagrado za udeležbo v vojni na strani Antante proti avstro-ogrski monarhiji zasedla še slovensko Primorsko in Istro. Le malo je manjkalo, da Italijani v tistih dneh niso prišli vse do Ljubljane!Že takrat, dobri dve leti pred vzponom Mussolinijeve fašistične stranke na oblast, so ...