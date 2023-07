Farani razočarani: to nedeljo še zadnji koncert pojočega patra Tonija (FOTO)

To nedeljo se bodo iz Župnije Marije Vnebovzete v Turnišču dokončno poslovili patri, ki so tam delovali osem let, so sporočili iz murskosoboške katoliške škofije. Razlog za to je po besedah provincialnega ministra minoritov upad števila patrov in ne domnevna nesoglasja z murskosoboškim nadškofom msgr. dr. Petrom Štumpfom.

8 let so delovali v Prekmurju.

Minoriti so turniško župnijo in največje romarsko središče v Pomurju upravljali od leta 2015, javnosti gotovo najbolj znan pa je pojoči pater Toni Brinjovc, ki je med epidemijo prek družbenih omrežij bodril množice s pesmijo. O odhodu iz župnije Turnišče je škofa msgr. dr. Štumpfa s posebnim pismom že 20. marca letos obvestil provincialni minister, pater Milan Kos: »Število bratov v naši provinci se je nepričakovano zelo hitro zmanjšalo (od leta 2015 pa do danes nas je 11 manj). Provinca zaradi tega ne more več zagotoviti treh patrov, kar je tudi najmanjše možno število bratov v samostanu, da bi lahko nadaljevali to pastoralno delo.« Provincialni definitorij je že na redni seji 23. februarja sprejel odločitev, da z 31. julijem vrnejo škofiji župnijo Marije Vnebovzete v Turnišču, kar je Štumpf sprejel z razumevanjem za kadrovske stiske minoritov. Obenem se je, kot so sporočili iz škofije, Kosu in patrom, ki delujejo v Turnišču, še posebno Brinjovcu, zahvalil za zavzeto delo v župniji ter lendavski dekaniji in škofiji. »Teh osem let so patri z vso gorečnostjo opravljali poslanstvo, bili vernikom širše okolice vsak dan na razpolago za spoved in pogovor. Zadnji dve leti so oskrbovali tudi bolnike v soboški bolnišnici, predvsem na covidnih oddelkih,« so še sporočili iz Škofijskega ordinariata.

V župniji v Turnišču so spremembe, kot kaže, neizogibne.

Ob odhodu patrov bo v soboto potekal zahvalni romarski shod: ob 18. uri bo molitev rožnega venca, sledile bodo sveta maša, litanije in hoja okrog oltarja, zatem pa še kratek koncert patra Brinjovca. »V nedeljo pa se bomo zahvalili za naše bivanje v Prekmurju. Glavna zahvalna sveta maša bo ob 10.30, ko bosta navzoča tudi naš provincial Milan Kos in gospod škof Peter Štumpf,« je še zapisano v oznanilih.

Studenec božje besede

Odločitev o odhodu patrov je močno prizadela farane turniške župnije. Na spletu se je celo pojavila peticija za njihov obstanek, 2440 župljanov je s podpisi na škofa Štumpfa naslovilo odprto pismo. Ker za njihove prošnje ni bilo posluha, se zdaj farani iz Turnišča poslavljajo od priljubljenih patrov. V Turnišču je vodstvo tamkajšnje krajevne skupnosti postavilo tudi različne poslovilne panoje, ki jih pišejo verniki in drugi krajani ter tudi župan Borut Horvat, s katerimi se zahvaljujejo patrom za sočutje in posluh, obenem pa se jim klanjajo, da so znali nagovoriti tako stare kot mlade, verne in neverne.

V podporo in zahvalo patrom so farani izdelali številne panoje.

»Civilna iniciativa Patrov ne damo se je borila za vas, se še vedno bori za vas in se bo tudi v prihodnje. Poklicali bomo na odgovornost tudi vse tiste, ki so vas brez razloga pod prisilo izgnali iz Turnišča,« se z odhodom še vedno niso sprijaznili nekateri, kljub temu pa prevladujejo izrazi hvaležnosti za njihovo opravljeno poslanstvo: »Vedno boste ostali naši patri. Ste studenec božje besede, iz katerega smo se napajali, kako živeti vsak nov dan in biti človek do človeka.«

Panoje po Turnišču so pripravili in postavili Mija Štefanec Kreslin, Mitja Štefanec, Patricija Špilak Peterec, Andrej Peterec, Nuša Horvat, Marija Gazdag, Maja Toplak in Alenka Horvat, ki so veseli, da se jim je pri postavitvi pridružil tudi župan. Seznam premestitve duhovnikov razkriva, da vsi patri minoriti iz župnije Marije Vnebovzete v Turnišču odhajajo na Ptujsko Goro, največje romarsko središče na severovzhodu države. Brinjovc je imenovan za župnika moderatorja in za rektorja ptujskogorske bazilike, Janez Kurbus za duhovnega pomočnika, Andrej Mohorčič pa za župnika sodelavca na Ptujski Gori.