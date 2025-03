Farani na sodišče prijavili nadškofa. Razlog pa ...

Farani iz Dražgoš so 5. decembra 2024 na Nadškofijo Ljubljana poslali oster dopis, v katerem jih pozivajo k ustanovitvi formalnih župnijskih teles Župnije Dražgoše, nas je v imenu tamkajšnjih vernikov obvestil Rok Pintar. O tem, da od avgusta 2023 v njihovi cerkvi ni bilo nedeljskih maš in so potekale le vsako drugo soboto, smo pisali pred kakšnim letom v Slovenskih novicah. Dražgoški verniki so v dopisu cerkvenim veljakom dali čas do 1. januarja 2025, da se ustanovi Gospodarski svet Župnije Dražgoše. Ker pa se je »ignoranca nadaljevala, smo pred cerkvijo postavili pano z napisom Kar nosimo v...