Fantastična novica: le še toliko nas čaka do vrnitve v normalnost

V soboto že oranžni?

Vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravjeje pred dnevi pojasnila, da bo sprostitev vseh ukrepov v Sloveniji mogoča šele, ko bomo dosegli zelene številke ne le po slovenskem kriteriju (te smo dosegli že pred časom), ampak tudi po evropskih kriterijih.Konkretno: ko bo 14-dnevna incidenca okužb pri nas 25 na sto tisoč prebivalcev, delež pozitivnih testov pa mora biti manjši od štiri odstotke. Na Institutu Jožefa Stefana (IJS), kjer že celotno epidemijo spremljajo koronske številke in njihova gibanja, so še pred tremi dnevi projekcije kazale, da bomo to fazo dosegli v prvi polovici avgusta, natančneje 9. avgusta. V nekaj dneh pa se je to spremenilo in zadnja projekcija IJS kaže, da bi bili lahko v (evropskem) zelenem že v drugi polovici prihodnjega meseca, natančneje 26. julija, torej dva tedna prej.Trenutno pa smo z incidenco 162 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh še vedno v rdeči fazi. Da bi prešli oranžno po evropskem semaforju, se mora incidenca spustiti pod 50, če je delež pozitivnih testov večji od štirih odstotkov oziroma če je manjši od štiri odstotke, mora biti incidenca med 25 in 150. Ob enakem trendu razvoja epidemije kot doslej bi po projekciji IJS izpred nekaj dni v oranžno fazo prešli 17. junija (epidemija je v Sloveniji je trenutno razglašena do 15. junija), po zadnji projekciji pa nekaj dni prej, in sicer že to soboto, 12. junija.Boljše projekcije gredo na račun nekoliko hitrejšega upadanja epidemije, pojasnjujejo na IJS, kjer ocenjujejo, da je reprodukcijsko število R, ki pove, koliko oseb naprej okuži kužna oseba, 0,79. Dodajajo, da bi morali R spustiti pod 0,7, da bi preprečili možnost naraščanja bolj kužnih različic virusa, kot je npr. indijska (B.1.617.2).