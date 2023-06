Fantastičen napis na enem od zaslonov na slovenski avtocesti

Eden izmed uporabnikov twitterja je objavil zelo zanimivo sliko, na kateri lahko vidimo, da je bil na enem izmed zaslonov na slovenski avtocesti napis »Prepustite dirkanje Rogliču«. S tem so hoteli umiriti voznike, ki premočno pritisnejo na plin in imajo avtocesto za dirkališče. Tistemu, ki si je izmislil ta napis, lahko samo zaploskamo, saj je na zabaven način povedal resnico. Avtoceste niso dirkališče in prav je, da se tega držimo.

Omenjeno sliko je na svojem twitterju objavil tudi sloviti Eurosport, ki kolesarstvu sicer posveča izredno veliko pozornosti. Prenašal je nedavno Dirko po Italiji, ki se je za slovenske navijače zaključila na najboljši možni način. Z zmago Primoža Rogliča.