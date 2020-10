Faktoring: hitri denar

Kakšno faktoring rešitev izbrati?

To še posebej velja v Sloveniji, kjer kljub mnogim izboljšanjem še vedno velja pregovorna plačilna nedisciplina, poslovni svet pa močno zaznamujejo dolgi plačilni roki. Mala in srednje velika podjetja se zato vse pogosteje odločajo za prodajo svojih terjatev, s čimer lahko do denarja pridejo hitreje in povsem digitalizirano.Damir Abdić, direktor sektorja odkupa terjatev pri Gorenjski banki , pojasnjuje, da ima faktoring v Sloveniji izjemno velik potencial. Trenutni obseg prodaje terjatev v Sloveniji obsega približno 3 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP), kar je v primerjavi s povprečjem Evropske unije trikrat manj (po zadnjem razpoložljivem podatku obsegu faktoringa v EU znaša 10,9 odstotka BDP). A za zaostanek ni pravega vzroka, saj je financiranje podjetij preko faktoringa ugodnejše, ob tem pa je celotni proces tudi enostavnejši in hitrejši od najema posojila. Gorenjska banka je eden vodilnih ponudnikov faktoring storitev na slovenskem trgu, ki ponuja povsem digitalizirano storitev, celotna transakcija je običajno uspešno zaključena v 24 urah.Po Abdićevem pojasnilu se podjetja za prodajo terjatev odločajo, ko želijo gospodarsko družbo zavarovati pred plačilno nesposobnostjo ali ko podjetje potrebuje finančni priliv v zelo kratkem času. S prodajo terjatev se podjetja vseh velikosti in iz različnih panog lahko ustrezno pripravijo na redno servisiranje davčnih obveznosti, plačilo dobaviteljev in izplačilo plač. Povsem digitalizirana rešitev podjetjem omogoča natančnejše načrtovanje denarnih tokov, kar tudi izboljšuje boniteto podjetja ter omogoča večjo prilagodljivost pri dogovorih z dobavitelji.Podjetja izbirajo med faktoringom z regresno pravico in brez nje. Pri slednjem tveganje za poplačilo obveznosti v celoti prevzame kupec, na primer Gorenjska banka . Faktoring z regresno pravico pa se uporablja predvsem v tistih primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Pri tej obliki za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja jamči odstopnik terjatev.