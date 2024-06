Fajonova za CNN takole o priznanju Palestine

Slovenija s priznanjem Palestine pošilja sporočilo tako Izraelu kot Hamasu o potrebi po prekinitvi ognja, nadaljevanju pogajanj, izpustitvi talcev in okrepitvi dobave humanitarne pomoči, je za oddajo Isa Soares Tonight na CNN dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je izrazila željo, da bi Sloveniji sledile tudi druge države v Evropi.

»Vesela sem, da je Slovenija včeraj sprejela pomembno, zgodovinsko odločitev. S tem smo Palestincem poslali močno sporočilo, da imajo pravico do obstoja in samoodločbe,« je dejala in izrazila željo, da bi odločitvi Slovenije sledile tudi druge države v Evropi.

Ponovila je, da Slovenija s priznanjem Palestine pošilja jasno sporočilo tako Izraelu kot palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas o potrebi po takojšnji prekinitvi ognja, nadaljevanju pogajanj, izpustitvi talcev in okrepitvi dobave humanitarne pomoči civilistom v Gazi.

Kot je pojasnila, so vse večje napetosti v Gazi spodbudile vlado k pospešitvi procesa priznanja Palestine. Pri tem je spomnila na dogajanje v Rafi in na odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), ki je konec maja odredilo zaustavitev izraelske vojaške ofenzive v tem mestu na jugu enklave.

Podprla je predlog predsednika ZDA Joeja Bidna, ki bi v treh fazah vodil do trajnega premirja v Gazi. Dodala je še, da si bo Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov še naprej prizadevala za prekinitev ognja v Gazi.