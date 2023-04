Fajonova nadaljuje afriško turo, tako je bilo v Tanzaniji (FOTO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon je po obisku Etiopije, kjer se je sestala s predsednikom komisije Afriške unije Mousso Fakijem in premierjem Abiyem Ahmedom, trenutno v Tanzaniji. Fajon je v zapisu na Twitterju izrazila zadovoljstvo s prepoznavnostjo delovanja Slovenije znotraj ZN in poudarila nujnost sodelovanja v svetu globalnih izzivov, o čemer smo že poročali tukaj.

S predsednico parlamenta v Tanzaniji sta govorili o krepitvi dvostranskih odnosov. FOTO: Jože Suhadolnik

Delovni obisk Tanzanije pa je namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in ustvarjanju priložnosti za nadaljnje politično in gospodarsko sodelovanje med državama, predvsem na področju energetike, tehnologije, upravljanja z vodami, zelenega gospodarstva in prehranske varnosti.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je na Twitterju zapisalo, da sta Fajonova in predsednica parlamenta Tulia Ackson govorili o krepitvi dvostranskih odnosov, s poudarkom na izkušnjah na področju kmetijstva in upravljanja z vodo. Predsednica Ackson je izrazila željo za sodelovanje med parlamentoma in predlagala ustanovitev skupine prijateljstva.

Preberite še: