Fajonova ukrepala zaradi vohunov, ruski ambasador moral k njej na zagovor

Obtožnica v primeru aretiranih ruskih vohunov, ki so ju prijeli v Ljubjani, je pravnomočna, pripor pa podaljšan, poroča 24 ur.

Kot smo že poročali, je Sova razkrinkala in skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom priprla dva tuja državljana, obdolžena vohunjenja za Rusijo. Delovala sta pod krinko podjetnikov. Moški in ženska osumljena vohunjenja naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala naj bi se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je zato na zagovor že poklicala ruskega ambasadorja v Sloveniji Timurja Ejvazo.

»Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overovitve lažne vsebine,« je povedala zunanja ministrica.

Zunanje ministrstvo je za STA potrdilo, da je že opravilo pogovor z ruskim veleposlanikom in mu izrazilo oster protest.