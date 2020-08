Fajonova: Na mizi imamo ustavno obtožbo zoper vlado

Evropska poslanka SD, ki je po odhoduz mesta predsednika stranke pred dvema mesecema prevzela vodenje stranke, je danes na novinarski konferenci sporočila, da se v Sloveniji obeta vroča politična jesen. Dejala je, da so v SD spisali ustavno obtožbo zoper vlado in da je tudi vse več razlogov za interpelacijo zoper notranjega ministra»Partnerje v opoziciji sem vnovič pozvala, da smo na mizo dali ustavno obtožbo proti vladi. Je spisana, pripravljena, a jo še lahko dopolnjujemo. Partnerje pozivam, naj razmislijo, kakšno je njihovo stališče,« je sporočila Fajonova in med razloge za ustavno obtožbo navedla »nedopustne posege v tožilstvo, sodstvo, policijo, medije. To so grobi posegi, ki nasilno spreminjajo družbo vsak dan dan«.Fajonova je prepričana, da je tudi vse več razlogov za interpelacijo zoper notranjega ministra. »Imamo zagotovljenih vsaj 30 glasov, da čimprej skličemo izredno sejo DZ in izpeljemo interpelacijo zoper ministra Hojsa, ki po našem mnenju presega pooblastila«.Kot opozicija nimajo dovolj glasov za spremembo Janševe vlade, zato potrebujejo tudi koalicijske glasove, s katerimi bi si, kot pravi Fajonova, zagotovili dovolj glasov za tudi predčasne volitve. Te bi bile po mnenju Fajonove tudi edina prava pot.