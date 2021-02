Fajonova močno razburila novinarja in se posula s pepelom

Razburila novinarja in medijsko hišo

Osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost nima več oznake interno, so danes sporočili iz državnega zbora. Zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronavirusni krizi, je na vlado letelo precej kritik, na to temo je danes zasedal tudi odbor DZ za zadeve EU.K temu je v zadnjem obdobju že večkrat pozivala opozicija, pred dnevi je predsednica SDto zahtevala na sestanku na Brdu pri predsedniku. Kot je dejala po objavi informacije, se zdaj javna razprava lahko začne in da časa ni veliko. Spomnila je, da so k javni razpravi prvič pozvali julija lani in sami z razpravo začeli že dolgo nazaj. Predstavili so tudi alternativni načrt.»Zadovoljna sem, da je prav na današnji dan, ko smo organizirali posvet, vlada oz. predsednik vladevendarle uslišal naš poziv. Skoraj dobrega pol leta je, odkar smo prvič vlado pozvali, naj razkrije načrte, kako bomo črpali sredstva za odpornost in okrevanje. Danes je ta oznaka interno očitno z dokumenta umaknjena,« je dejala Fajonova, ki dokumenta po umiku oznake interno danes še ni imela priložnosti pogledati.Po njenih besedah so v SD tudi z današnjim posvetom pokazali, da so sami zelo dobro pripravljeni, da že imajo izdelane načrte in da so razpravo začeli že dolgo nazaj. Izrazila je upanje, da bo vlada prisluhnila tudi kakšnemu od njihovih ukrepov. »Čas je za sodelovanje, čas je, da združimo vse napore v tej naši državi, da bo vsem jutri bolje,« je dejala Fajonova, ki se ji pri vladnem osnutku nacionalnega načrta zdi problematično predvsem to, da pri razdelitvi tako znatnih sredstev ne sodeluje vsa zainteresirana javnost. Iz mehanizma za okrevanje in odpornost bo namreč Slovenija lahko črpala do 5,2 milijarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev.Ob današnji izjavi za javnost so menda s kraja dogodka odslovili novinarja medijske hiše Nova24TV in s tem povzročili kar nekaj hude krvi. »Toliko o svobodi medijev za katero se zavzemajo v SD. Izključevanje in represija drugače mislečih,« je na Twitterju zapisal novinar. Iz stranke SD so mu odgovorili, da zaradi »znanih zlorab, laži in potvarjanj z njihovim medijem ne želijo sodelovati«.A se je Fajonova hitro za tem na Twitterju opravičila medijski hiši in zapisala: »Očitno je prišlo do nesporazuma, na katerega nisem imela ne časa in ne priložnosti vplivati. Nobenega navodila o prepovedi snemalcu z moje strani ni bilo. Vsi novinarji in mediji so na naših novinarskih dogodkih dobrodošli.«