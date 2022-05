Tanja Fajon je poslala poslovilno pismo

Predsednica SD Tanja Fajon, ki je bila izvoljena v državni zbor in se ji obeta premik na ministrsko funkcijo, se je v pismu zahvalila ob koncu mandata v Evropskem parlamentu. Kot je znano, bo njeno mesto evropskega poslanca prevzel Matjaž Nemec, ki v slovenski parlament ni bil izvoljen.

»Ob prvi izvolitvi v Evropski parlament pred trinajstimi leti sem zapisala, da je življenje v tako raznoliki skupnosti, kot je Evropska unija, izziv in privilegij. V to močno verjamem še danes. Funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu sem opravljala z velikim entuziazmom in trdno vero v evropski projekt, ki je simbol in udejanjanje povezovanja, spoštovanja in sprejemanja kulturne raznolikosti, enotnosti, demokratičnih načel in spoštovanja temeljnih pravic posameznika. Nabor dragocenih izkušenj, poznanstev in znanj z evropskega parketa me je opremil s samozavestjo in odločnostjo za sprejem vodenja stranke Socialnih demokratov in kandidaturo na volitvah, po katerih s ponosom prevzemam mandat, ki so mi ga zaupali slovenski volivci,« je v poslovilnem pismo zapisala Fajonova, ki verjame, da bo Nemec delo opravljal »iskreno in uspešno«.

Nemec naj bi po prevzemu mandata v drugi polovici maja na svoji prvi plenarni seji Evropskega parlamenta sodeloval v juniju.

Če bo Fajonova po koalicijskih pogajanjih zasedla ministrski položaj v vladi, jo bo v državnem zboru nadomestil Jonas Žnidaršič.