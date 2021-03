Fajonova Janši: Moral bi se pogledati v ogledalo

Ko se je že zdelo, da sta predsednica SDin premierpo sestanku na Brdu, na katerem so zdravstveni strokovnjaki politike pozvali k poenotenju v boju z epidemijo novega koronavirusa, zakopala bojno sekiro, je ta zdaj brez dvoma znova odkopana.Najprej je Janša 'piknil' Fajonovo, ko je ta zapisala, da v nacionalnem načrtu za okrevanje pogreša »ambicioznost, več domiselnosti in širok dogovor glede reform in prioritet.« Dodala je, da so v stranki SD »pripravili širšo razvojno sliko prihodnosti Slovenije v naslednjih desetletjih. Še je čas za javno razpravo.«Prvak SDS je v odzivu napisal, da je za vse našteto značilno, da je neoprijemljivo. »Kaj konkretnega? Še vedno lahko vključimo dobre predloge. Mi smo npr. v času vaše vladavine zadnjih 12 let pogrešali kako bolnišnico in domove za starejše, ki jih niste zgradili,« je dodal.Nekaj ur kasneje pa je Fajonova udarila po Janši, ko je v javnost prišla novica, da se Janša in minister za kulturone bosta udeležila pogovora s člani skupine odbora Libe o svobodi medijev. Sprva je bilo namreč predvideno, da se bosta Janša in Simoniti v Bruslju ob robu vrha EU udeležila pogovora, ker pa so zaradi naraščanja okužb odločili, da bo vrh potekal virtualno, premierja in ministra ne bo v prestolnico EU.»Predsednik vlade si je spet premislil. V petek bi se moral pogledati v ogledalo. A soočenje s samim s seboj in s tem, kar povzroča, je očitno pretežko. Resnica boli, a pobeg od nje je ne bo spremenil. Nespoštovanje institucije EP – drugič. Slab znak pred predsedovanjem svetu EU,« je bila brez dlake na jeziku Fajonova, ki je pred dnevi v Evropskem parlamentu