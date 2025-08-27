KRITIČEN ODZIV

Fajonova bi jih izobraževala, bivši Janšev minister pa: »Ali ne bi Slovenija raje financirala, da se šolajo v kakšni arabski državi«

Žiga Turk se je kritično odzval na izjave zunanje ministrice ob obisku palestinske kolegice.
Fotografija: Iskreno verjamem, da je priznanje Palestine edino jamstvo za mir in varnost ter mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami, je ob obisku palestinske kolegice Varsen Agabekjan Šahin dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.  FOTO: Voranc Vogel
Iskreno verjamem, da je priznanje Palestine edino jamstvo za mir in varnost ter mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami, je ob obisku palestinske kolegice Varsen Agabekjan Šahin dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.  FOTO: Voranc Vogel

M. U.
27.08.2025 ob 16:10
27.08.2025 ob 16:17
M. U.
27.08.2025 ob 16:10
27.08.2025 ob 16:17

Poročali smo že, da je zunanja ministrica Tanja Fajon gostila palestinsko kolegico Varsen Agabekjan Šahin. Ministrici sta ob priložnosti podpisali memorandum o soglasju o razvoju odnosov med državama, s čimer se bo vzpostavil formalni okvir za redni dialog in konkretno sodelovanje po slovenskem priznanju Palestine. 

Ministrica najavila več štipendij palestinskim študentom

Gre za pomemben korak po slovenskem priznanju Palestine, s katerim bo vzpostavljen formalni okvir za sistematičen dialog, redno politično posvetovanje in razvoj praktičnega sodelovanja. Ministrica Fajonova med drugim še najavila, da si bo Slovenija aktivno prizadevala za napredek na področju štipendij palestinskim študentom.

Pirc Musarjeva: Palestinci si zaslužijo dostojno življenje v svoji državi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je tudi srečala s palestinsko zunanjo ministrico Varsen Agabekjan Šahin, pa je poudarila, da si Palestinci zaslužijo mir, varnost in dostojno življenje v svoji državi. Obenem je izrazila pričakovanje, da bodo talci v ujetništvu Hamasa kmalu izpuščeni.

»Skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije bomo poiskali rešitve za sistemsko ureditev tega področja, da bi več mladim Palestincem omogočili izobraževanje v Sloveniji.«

Bivši minister skočil v zrak: Ali ne bi Slovenija raje financirala, da se ti Palestinci namesto v Sloveniji šolajo v kakšni arabski državi?

Bivši minister Žiga Turk je bil do te najave kritičen: »Ne vem, ali ne bi Slovenija raje humanitarno in domoljubno financirala, da se ti Palestinci namesto v Sloveniji šolajo v kakšni arabski državi. Jezik ne bo ovira, pa še v drugo kulturno okolje ne bodo prisiljeni. Z diplomatsko ofenzivo bi Slovenija lahko tudi pomagala, da Palestinci v arabskem svetu ne bi bili tako zelo nezaželjeni.«

