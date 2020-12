Fafangelu je bilo dovolj vsega

V nedeljo so opravili 1751 testov in potrdili 480 okužb. FOTO: Jure Eržen

Obvezno testiranje

Če ljudje ne bodo bolj dosledno upoštevali ukrepov proti širjenju koronavirusa, bi lahko drugi epidemični val trajal do marca, ko se obeta tretji.

Zasedene postelje

Epidemiologzapušča svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. »V. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel, dr. med., spec. javnega zdravja, je 6. decembra 2020 obvestil ministra za zdravje o nepreklicnem izstopu iz Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19, ustanovljene pri ministrstvu za zdravje,« so nam sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Fafangel je nedavno dejal, da se z nekaterimi veljavnimi ukrepi za omejitev širjenja epidemije covida-19 ne strinja. Poskušali smo dobiti njegovo izjavo, a nam ni uspelo. »V odstopni izjavi je ministru navedel svoje razloge, ki pa jih javno ne bo pojasnjeval,« so sporočili z NIJZ.Njegov odstop je na novinarski konferenci potrdil tudi vladni govorec za covid-19in dejal, da o morebitnih frustracijah drugih članov, ker ukrepi ne učinkujejo, ne more govoriti, saj je to stvar vodje skupine in članov. Kdo bo v strokovni skupini, v kateri so štirje predstavniki NIJZ, nadomestil Fafangela, še ni znano. Vodja svetovalne skupine za covid-19je za STA dejala, da je z izstopom seznanjena in še, da si je verjetno Fafangel želel, da se njegovi predlogi eksaktno upoštevajo.Minister za zdravjeje napovedal možnost preoblikovanja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu. V tej sodeluje precej več ljudi, kot jih je bilo dejansko imenovanih vanjo, je pojasnil in dodal, da si pogosto izmenjujejo precej različna mnenja. Vanjo bi spet povabil tudi Fafangela: »Razumem njegovo slabo voljo in moram reči, da sem jo dostikrat z njim delil. Dejstvo je, da se verjetno dostikrat ni strinjal z načinom in razmišljanji posameznikov tudi znotraj skupine. Če ne moreš narediti koraka naprej, verjetno pač sprejmeš drugačno odločitev.«O ukrepih, njihovem podaljšanju ali morebitnem sproščanju, če bo število okuženih padlo pod določeno mejo oziroma če bi se število zasedenih postelj znižalo pod 1200, bo vlada razpravljala jutri. V nedeljo so opravili 1751 testov in potrdili 480 okužb z novim koronavirusom; delež pozitivnih testov je znašal 27,4 odstotka. Hospitaliziran je bil 1301 covidni bolnik, od teh 196 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 44 ljudi, 52 bolnikov je umrlo. V domovih za starejše (DSO) je ozdravelo 50 stanovalcev in 44 zaposlenih, od tega 26 zdravstvenih delavcev.Novookuženih je 65, aktivno okuženih pa skupno 2712 starostnikov. Med zaposlenimi je na novo okuženih 17, 11 med zdravstvenimi delavci. Sicer pa je od včeraj obvezno redno testiranje zaposlenih v zdravstvu in DSO na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi. V bolnišnicah in zdravstvenih domovih je utečeno, saj so ga uvedli že prej, ponekod v DSO za izvajanje hitrih testov še čakajo na pooblastilo ministrstva za zdravje.Stanje ni ugodno, večina postelj, namenjenih za zdravljenje covida-19, je zasedenih, pravis Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Starostni razpon v UKC hospitaliziranih bolnikov je, kot pravi Logarjeva, od 17 do 93 let, v intenzivnih enotah je na petih lokacijah hospitaliziranih 60 bolnikov – 19 žensk, 41 moških. Najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 35, najstarejši pa 82 let.Če ljudje ne bodo bolj dosledno upoštevali ukrepov proti širjenju koronavirusa, bi lahko drugi epidemični val trajal do marca, ko se obeta tretji val, je za STA dejal direktor NIJZ. »Če se bomo zelo potrudili z upoštevanjem pravil, lahko pričakujemo, da bi se do novega leta lepo znižalo število okuženih na dan,« pravi in še, da je pomemben vsak človek, ki ostaja neokužen. Eno od rešitev za obvladovanje epidemije vidi v cepivu proti covidu-19, pričakuje, da bodo do poletnih mesecev precepili od 50 do 60 odstotkov prebivalstva.