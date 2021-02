Fafangel: Strah me je, da zadevo komentirajo osebe, ki to niso nikoli izvajale

Krivulja aprila spet navzgor? Da bodo epidemiologi lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan, že nekaj časa opozarja Institut Jožefa Stefana, ki pripravlja projekcije gibanja epidemije.



Po njihovi zadnji napovedi bomo rumeno fazo, ki bi prinesla še nekatere dodatne sprostitve, dosegli že konec tega meseca. Bolj zaskrbljujoče pa je, da naj bi konec aprila novi bolj kužen sev postal dominanten in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor.

Predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) Mario Fafangel je pojasnil, kako poteka sledenje stikom potrjeno okuženih.Fafangel je na tviterju pojasnil, kako vse poteka (zapis objavljamo v celoti):»Kratka zgodba o iskanju stikov (contact tracing) Opcija A: trenutno stanje, kjer epi služba pokliče vsakega bolnega, poda informacije o izolaciji (bolni osebi) in karanteni (naj oseba obvesti visoko rizične kontakte naj bodo 10 dni doma).Opcija B (ki se, pogosto omenja): epi služba "ponovno" išče stike. Enako kot zgoraj + prosimo osebo za telefonsko številko njenih visoko rizičnih kontaktov, da jih obvestimo še mi osebno. To je to. Sedaj še s praktičnimi primeri telefonskih pogovorov: Če je v družbi zaupanje, suport osebi in cilj supresije virusa, je jasno kako pogovori potekajo: "Gospod Franci ali ste imel kakšen tvegan stik v času kužnosti?" "Ja, bil sem pri Jožetu na kavi." "Prosim obvestite ga, naj bo 10 dni doma (ob znakih pokliče zdravnika).*Franci obvesti Jožeta (če ga obvestimo mi je rezultat isti). Jože mora dobiti papir, da ga nobeden ne sili v službo. Ima povrnjen izpad dohodka. Ostalih odločb ne rabi. Namen je dosežen. Opcija A=Opcija BZaupanja in suporta ni: "Gospod Franci ste imel kakšen stik v času kužnosti?" "Ne" (*ni res a Franci je zaskrbljen in ne zaupa) "Hvala nasvidenje" ALI Franci pove, da je bil v stiku z Jožetom. Pokličemo Jožeta in on zanika stik. (*ne vidi smisla) . OpcijaA=OpcijaBZaključek: Tracing temelji na:- zaupanju ljudi- razumevanju, da sta izolacija in karantena pomembna- jasen skupni cilj supresije virusa za boljše življenje vseh- podpora države, da lahko osebe brez pritiskov ostanejo domaNe razumem, kaj nekateri, ki govorijo o iskanju stikov, želijo povedati, ko "govorijo o ponovnem iskanju stikov". Strah me je, da zadevo komentirajo osebe, ki to niso nikoli (v nobenem kontekstu) izvajale v svojem življenju. Ustvarjajo nerealna pričakovanja ljudi o tracingu.V svojem življenju sem izvajal takšen in drugačen contact tracing. V Sloveniji za ošpice s policijo, v Afriki za ebolo z vojsko, ... Mi smo Slovenija. Tracing mora biti prilagojen družbeno-socialnemu kontekstu. Tracing sloni na zaupanju in nenehni komunikaciji skupnega cilja.Druge oblike tracinga v Sloveniji niso primerne in JASNO, ne bodo učinkovite. Ne tracamo 2 meseca. Tracamo eno leto in še bomo. Cilj je supresija, ne eliminacija. Razmišljati in sanjati o nerealni obliki tega ukrepa kot edino stvar, s katero bomo obvladovali korono je iluzija.BONUS 1: - vzgojno izobraževalni zavodi imajo posebno obliko tracinga (kot v UK) s sodelovanjem epi in šolskega kadra (ki, je fantastičen);- v delovnih okoljih pa medicina prometa dela in športa pomaga;- v zdravstvu pa službe za obvladovanje bolnišničnih okužb.BONUS 2: Digitalni contact tracing (aplikacija #Ostanizdrav ) ima potencial obveščanja stikov, ki jih tradicionalni tracing ne zmore. Žal je s strani populacije slabo sprejeta. Izgubljena priložnost. Še vedno upam, da bo koncept ponovno zaživel in pridobil zaupanje ljudi.Ko vas epi služba pokliče ker ste zboleli s covid-19, bodite v izolaciji in pomagajte nam obvestiti vaše rizične kontakte. In pomagajte njim razumeti zakaj je pomembno za vse nas, da so 10 dni v karanteni. To je to...ostalo je distopična fantazija.«