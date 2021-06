Fafangel: To je le kupovanje časa za cepljenje

Epidemiološka slika se izboljšuje, koronaštevilke upadajo, zato je iskanje stikov bolj relevantno kot v tistih fazah epidemije, ko je število primerov veliko in so bolj primerni drugi pristopi, je ob novem protokolu sledenja stikov okuženih izpostavil v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZIskanje stikov temelji na dveh stebrih; prvi je želja okuženih po sodelovanju, drugi pa hitrost obravnave. Ključno je, da so primeri in stiki obravnavani v roku 48 ur, je poudaril Fafangel in pojasnil, da če uspemo primere obvestiti znotraj 48 ur, lahko epidemijo še vedno zelo dobro obvladujemo.Sledenje stikov je le kupovanje časa za cepljenje. Cepljenje in imunost nam bodo omogočili normalno življenje. »Sistem je začel danes veljati, vsi primeri, ki so pozitivni od 14. junija bodo obravnavani s strani epidemiološke službe,« je povedal Fafangel in dodal, da je karantena ob prehajanju meja in omejitev gibanja znotraj države za cepljene (tako kot prebolevnike) preteklost, če je od vzpostavljene zaščite po cepljenju minilo manj kot devet mesecev. »S tem lahko tudi pomagamo, da se bodo ljudje za cepljenje lažje odločili,« je prepričan.Za ostale je nekoliko drugače, veljal bo nadgrajeni protokol iskanja visokorizičnih stikov, ki je tritiren, oseba je o visokorizičnem stiku obveščena na tri načine.Prvi način je aplikacija Ostanizdrav, za katerega Fafangel meni, da je najbolj učinkovit. »To je digitalizacija sto let starega sistema iskanja stikov, ki je primeren za 21. stoletje. Ta način je najhitrejši in najbolje varuje osebne podatke,« je dejal.Drugi način je, da okužena oseba sama obvesti svoje stike, kar lahko naredi, če ne želi sodelovati z epidemiologi. Lahko se tudi zgodi, da epidemiološka služba ne bo uspela v 48 urah obvestiti vseh stikov, še posebej če je veliko novookuženih in če je imel vsak od novookuženih tudi veliko stikov. V skladu z novim sistemom bodo vse okužene osebe dobile pismo z navodilom, da vse svoje stike obvestijo sami.Tretji način je, da ob pogovoru in sodelovanju z okuženimi epidemiologi opredelijo visokotvegane kontakte, vsakega posameznika bo epidemiološka služba tudi poklicala. Če bodo ugotovili, da je bila oseba res v visokorizičnem stiku, ji bodo podali ustrezna navodila. »Ta orodja so močna le toliko, kot so ljudje pripravljeni sodelovati,« je poudaril Fafangel in ponazoril, da je dodatno orodje za obvladovanje epidemije v rokah vsakega posameznika.Vsak dan naj bi bilo na voljo od 70 do 100 oseb, ki bodo iskale stike. Koliko oseb bodo lahko dnevno obravnavali, bodo vedeli v drugi polovici tedna, ko bodo imeli tedensko poročilo.Glede na navodila za epidemiologe, ki jih je NIJZ objavil konec aprila, epidemiolog za zdrave visoko rizične tesne kontakte predlaga karanteno v domačem okolju, ki traja 10 dni od pozitivnega izvida pri bolniku s covidom 19 za osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo s potrjenim covid 19, ali 10 dni od zadnjega tesnega stika s potrjenim primerom za osebe, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo s potrjenim covidom 19. Če oseba nima ustreznih pogojev za karanteno v domačem okolju, se karantena ali izolacija organizira v drugem nastanitvenem objektu.