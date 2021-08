Fafangel razkril številke: Slovenija polna 'samotarjev' brez stikov

Kaj je visokorizični kontakt?

(vir: NIJZ)



– osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covidom 19,

– zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,

– drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),

– bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi …),

– potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.

Predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)je na twitterju znova opozoril za velik problem odkrivanja stikov ljudi, ki se okužijo s koronavirusom. Tudi do 62 odstokov okuženih namreč v anketi, ki jo izvaja NIJZ, pravi, da ni imelo visokorizičnega stika s kom drugim. Fafangel zato cinično ugotavlja, da je Slovenija dežela samotarjev.Poročilo NIJZ kaže na to, da so v času od 9. do 15. 8. potrdili 1329 novih primerov, od tega so kontaktirali s 1257 (neobravnavanih je bilo 27, neodzivnih 44 in eden nesodelujoč). Od teh so dobili informacije le za 2005 kontaktov, od teh je bilo visokorizičnih 943.V času od 14. junija pa do 15. avgusta pa so zabeležili 4741 primerov, prepoznali 9391 kontaktov in od tega 4826 visokorizičnih. povprečno število prepoznanih visokorizičnih kontaktov na potrjen primer v tem obdobju torej znaša: 1. Kar pa seveda ni realno. Delež okuženih, ki sploh na ne bi imeli visokorizičnega kontakta je v raziskavi povprečno znašal okoli 50 odstotkov, največ celo 62 odstotkov. Fafangla to močno skrbi, zato je znova pozval ljudi k cepljenju, omenil pa tudi, da bi se bilo znova dobro zateči k digitalnemu sledenju stikom, za kar pa bi seveda bil potreben neki vložek.Na objavo se je odzval tudi tnanstvenik s področja biokemije: »Žal je kot kaže kooperativnost pri sledenju kontaktov zelo slaba. Upam, da se bomo čim prej zavedli, da je potrebno sodelovanje vseh, da bomo s čim manj posledic prestali ta val. Zagotovo bi bilo vredno dati še eno priložnost aplikaciji #ostanizdrav. Vsak drobec lahko pomaga.«Fafangel se je pred časom že razpisal o tem, kako poteka sledenje stikom . Poudaril je (nelektorirano), da »tracing« temelji na zaupanju ljudi, razumevanju, da sta izolacija in karantena pomembna, na jasne skupnem siclju supresije virusa za boljše življenje vseh in tudi podpori države, da lahko osebe brez pritiskov ostanejo doma. »Ko vas epi služba pokliče, ker ste zboleli s covid-19, bodite v izolaciji in pomagajte nam obvestiti vaše rizične kontakte. In pomagajte njim razumeti, zakaj je pomembno za vse nas, da so 10 dni v karanteni. To je to... ostalo je distopična fantazija.«