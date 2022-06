Številke v Sloveniji znova naraščajo, Fafangel razkril priporočila in ukrepe (VIDEO)

Po srečanju s predstavniki medijev o aktualnih izzivih spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v prihodnje so pred kamere stopili v.d. strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel ter minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kot je uvodoma dejal minister, so na vladi veseli, da dajejo stroki besedo pri priporočilih in ukrepih v primeru novega vala epidemije. Dejal je, da bo strokovna skupina v povezavi z direktoratom za javno zdravje. »Nikoli ne bomo od strokovne skupine zahtevali, da odločitve sprejemajo čez noč,« je zagotovil in na koncu poudaril, da obveznega cepljenja v Sloveniji vsekakor ne bo.

Krek ne bo imel več besede

Eržen se je ministru zahvalil za zaupanje, ki so ga na NIJZ izredno veseli, saj je po njegovem prepričanju to osnova za nadaljnje delo. »Ukrepi in priporočila, ki jih bomo pripravili, bomo tudi dobro skomunicirali,« jd dejal. Na NIJZ po njegovih besedah po novem ločujejo strokovno in poslovno funkcijo, zato Milan Krek pri strokovih odločitvah ne bo imel več besede.

Eržen je dejal še, da bodo zdaj lahko končno zopet opravljali to, za kar so poklicani. Na podvprašanje, kaj je bilo pod prejšnjo vlado drugače, je pojasnil, da niso imeli epidemiologi nobene besede pri odločanju. »Nismo imeli vpliva na to, kakšni bodo ukrepi, temveč smo le opazovali, kaj se dogaja. Nismo imeli odprtih kanalov komuniciranja.« Odločitve bodo po novem sporočali preko vodje delovne skupine.

Število okužb v porasti

Fafangel je predstavil trenutno epidemiološko situacijo. Dejal je, da je situacija resna, potrebno jo je spremljati, ampak da ni tako grozno, kot je morda videti na prvi pogled. Število okužb je v porastu, včeraj so jih v Sloveniji potrdili preko 1200, v bodoče je pričakovati, da bo ta številka še naraščala. Enako se dogaja v Evropi in po svetu. Razlog so po njegovih besedah nove podrazličice omikrona. Praviloma gre tudi za ponovne okužbe in ne hude oblike bolezni.

Fafangel: Cepljenje še vedno najbolj učinkovit ukrep

Po besedah Fafangla bodo v prihodnje posegali po močnih javnozdravstvenih ukrepih oziroma priporočilih, ki so dostopna in družbeno sprejemljiva. »Tukaj imamo na razpolago paleto orodij, ki jih želimo narediti čimbolj dostopna, vsak posameznik se bo odločil, po čem bo posegel,« je dejal. Izpostavil jih je pet. Cepljenje po besedah Fafangla ostaja najbolj učinkovit ukrep, da zaščitimo svoje zdravje. »Če si bolan, ostani doma. Pomislimo na druge, ne širimo tega naprej,« je izpostavil kot drugi ukrep. Tretje priporočilo je zračenje. Še vedno priporočajo delo od doma. Maska je priporočljiva v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi.