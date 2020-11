Fafangel pojasnil, v kako velikem krogu bomo praznovali božič

Svet se je v zadnjih mesecih ustavil. Potovanja so odpovedana, v Evropi veljajo strogi ukrepi. Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nijzje kot gost oddaje na Radiu ena poslušalce pomiril, da se bliža konec boja z novim koronavirusom. Kdaj točno to bo, še ne ve in ugiba, a najverjetneje je pred nami še en val, je pojasnil voditeljuPreberite tudi:»Zdaj je trenutek za stisniti zobe. Zmožni smo tega. Veliko smo žrtvovali, a se bo obrestovalo,« je dejal. Kot pravi, je luč na koncu tunela predvsem cepivo, ki bi lahko poskrbelo za dobro precepljenost populacije, s tem pa bo zmanjšalo možnosti, da bi se virus širil naokrog. Sam se bo zagotovo cepil, je dejal.Fafangel je prepričan, da se tudi za božič ne bomo mogli povsem sprostiti in da to še ne bo čas za omilitev vseh ukrepov: »Svoj božič si predstavljam v mehurčku. V krogu svojih najbližjih, v mehurčku svojih najdražjih, s katerimi se tudi družimo v mehurčku. In seveda soseda na drugem balkonu«. Čas za koncerte bo po njegovem mnenju naslednje poletje.Prvi epidemiolog v državi pravi, da je pri zajezitvi virusa najpomembneje to, da se virus ne širi znotraj kroga družine oziroma mehurčka. Torej ožja družina se lahko druži med sabo, četudi so v različnih gospodinjstvih, a je pomembno, da virusa ne širijo zunaj kroga, je pojasnil. Vsaka družina naj se izolira in kot izolirani se lahko družita med seboj. Pri tem je pojasnil, da je ukrep zapiranja občine sprejela politika.Preberite tudi:Ker je prenos virusa v lokalni skupnosti še vedno velik, virus pa tako nalezljiv, da ga je težko ustaviti, ne vidi druge možnosti, kot da šole in vrtci ostanejo še nekaj časa zaprti.Na pripombo voditelja Avdića, ki je dejal, da ima s sprejemanjem ukrepov občutek, da ga nekdo dresira, je Fafangel odgovoril: »Vsak ima svojo pamet. In če se tebi ne zdi, da je pomembno to, kar ti strokovnjaki svetujemo, potem te je k temu težko prisiliti.«