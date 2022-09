Fafangel o novi različici virusa: Že februarja letos je spremenila pravila igre (VIDEO)

Danes je potekala novinarska konferenca o stanju epidemije covida 19, na kateri so sodelovali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa Nijz Mario Fafangel, državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, namestnik vodje delovne skupine za klinično obravnavo in zdravljenje pri posvetovalni skupini Nijz infektolog Janez Tomažič, strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in vodja službe za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje Tanja Petkovič.

Loredan je uvodoma dejal, da je covid 19 še vedo z nami. Skozi jesen in zimo gremo tako, da covid sprejmemo kot neko novo realnost. Če smo bolni, ostanemo doma. »Naredili bomo vse, da zdravstvenega sistema ne ustavljamo,« je poudaril. Na voljo so še vedno cepljenje, zdravila in jasni protokoli. Prepričan je, da smo kot družba pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo. »Izrednih razmer ni.«

Fafangel je dejal, da nas pričakovano čaka jesensko-zimski val okužb in tudi gripa je pred vrati. Število okuženih raste tudi drugod po Evropi. Predvidoma bomo vrh dosegli v drugi polovici oktobra in žal se bo poviševalo tudi število hospitalizacij.

»Različica omikron je že februarja letos spremenila pravila igre,« je povedal in spomnil na veliko okužb, pri čemer omikron ostaja. »Imamo pa nova, prilagojena cepiva, ki so na voljo vsem, in zdravila,« je izpostavil in pojasnil, da ti dve orodji prav tako »spreminjata pravila igre«.