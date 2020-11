Cepljenje je lahko začetek konca epidemije, a se moramo nanj pripraviti

Predstojnik centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel je zaskrbljen nad trenutno epidemiološko sliko v državi. »Težko razberemo, kje točno smo, dosegli smo plato in težko je napovedati, kaj nas še čaka. Delež pozitivnih testov je katastrofalen, ne vemo kaj bo, mogoče imamo zadaj še ledeno goro,« je dejal v Fokusu na Pop TV.



Slovenija je trenutno med najhuje prizadetimi državami zaradi covida v EU, ali epidemije ne nadzorujemo? »Vsi imajo težave pri nadzorovanju tega virusa. Stanje je slabo. Ne da ne nadzorujemo, težko nadzorujemo. Popolnoma nadzorovati te bolezni ni mogoče, zlasti v jesenskem času je to toliko težje. Z ukrepi kupujemo čas, da do prenosa na pride.« Cepivo bi lahko spremenilo pravila igre Kljub vsemu pa ob pogovoru nakazal tudi na bolj pozitivno noto: »Vidimo luč na koncu tunela, v zadnjem času se je bolj prižgala, ni epidemiološka, ta luč je cepljenje. Kupujemo čas do tistega trenutka, ki ni več tako daleč, zdaj moramo stisniti.«



Je cepivo lahko začetek konca epidemije? Fafangel odločno pravi: »Da!« O cepljenju je sicer še dodal, da jih to ne sme uspavati. »Vsi si želimo nazaj življenje, kakršno je bilo, a zdaj še ne. Moramo zdržati dotlej. Cepivo bi lahko spremenilo pravila igre.« Na cepljenje se je sicer treba tudi dobro pripraviti. »Ko bo cepivo na voljo, ne smemo biti presenečeni, točno moramo vedeti, kdo bo cepil, kje bodo podatki, kakšen vpliv ima cepivo. Zdaj je treba dati strategijo v višjo prestavo s pripravo na cepljenje.« O ukrepih pa je še dejal, da si želi, da ne bi bilo treba izdajati odlokov, temveč da bi ljudje stopili skupaj in bi vsakdo naredil svoje za zajezitev virusa.