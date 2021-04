Fafangel brez dlake na jeziku: To je »kao lockdown«

Epidemiolog in član vladne svetovalne skupinese je na twitterju brez dlake na jeziku odzval na izsledke raziskave, ki so pokazale, da zelo nizek odstotek zaposlenih dela od doma, delež pa se ob zaostrovanju ukrepov še zmanjšuje.Kot je pojasnil, je sam proti ukrepom, ki jih je prejšnji teden sprejela vlada in zapisal, da je vse skupaj le »kao lockdown«., zapiranje igral, stojnic, policijska ura, maske na prostem in omejitev izstopa iz države pa popolnoma zgrešeni.Nato se je še odzval na komentar ene od uporabnic, ki mu je očitala: »Vi ste del tega lockdown cirkusa.« Fafangel pa ji je odgovoril (nelektorirano): »To mislite vi. Epi smo s težkim srcem predlagali časovno jasno opredeljen ukrep, tako rekoč brez izjem, razen ene same, in to je bila možnost druženja v namen socialne podpore. Pa tudi to izjemo smo močno odsvetovali. To smo naredili le za to, ker se zavedamo, da čas ni nadomestljiv in žal obstajajo okoliščine, kjer ga enostavno ni več. V dani situaciji smo zato izbrali raje kratkotrajno učinkovito zamejevanje širjenja virusa kot neskončno trajanje (ne) sprejemljivih ukrepov. Za tem pa smo bili deležni lockdown-a v nerazumljivi izvedbi, s številnimi izjemami, zaprtimi šolami (ki bi se morale zadnje zapreti in prve odpreti), z delno odprtim gospodarstvom (brez smiselnosti zakaj nekatere dejavnosti odprte in druge zaprte), obvezne uporabe mask na prostem, nerazumljivimi ukrepi na mejah in drugimi izjemami. S tem se je izgubila možnost kratkoročnega ukrepanja. Izgubilo se je tudi zaupanje ljudi. A sem tako bil dovolj jasen ali še kdo potrebuje podnapise? Pred "like" malo premislite drugič.«