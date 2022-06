Fafangel bo razkril načrt, kako se bomo borili proti covidu

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) bodo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje danes predstavili, kako bodo spremljali in obvladovali nalezljive bolezni. Po informacijah STA bodo predstavili tudi člane posvetovalne skupine za covid 19, ki bo odslej delovala v okviru NIJZ, in usmeritve obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, v. d. strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen in predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel bodo to javnosti predstavili po 10. uri.

Nova posvetovalna skupina

Posvetovalno skupino za covid 19 bo torej vodil Fafangel in bo po novem delovala v okviru NIJZ. Eržen je pred časom napovedal, da bo skupina sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij. Konkretnih epidemičnih ukrepov danes sicer še ne bodo predstavili, temveč le različne možne scenarije razvoja epidemije, na podlagi česar bo nato posvetovalna skupina oblikovala predloge morebitnih epidemičnih ukrepov. Ob manjši obremenjenosti zdravstvenega sistema zaradi lažje oblike covida 19 po različici omikron sicer ni pričakovati t. i. semaforja ukrepov. Bešič Loredan je ob nastopu funkcije napovedal, da bo junija predstavljen le del strategije, v celoti pa bo pripravljena do 15. septembra.

Kakšno je 'koronastanje' v državi?

Število potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji v zadnjih tednih narašča. Minuli teden so pri nas potrdili okoli 4170 primerov koronavirusnih okužb, približno 1370 več kot teden prej. Rahlo je v vzponu tudi število hospitaliziranih zaradi covida 19. Nekdanja vodja posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje infektologinja Mateja Logar je pred dvema tednoma za STA sicer dejala, da se vsak dan okuži tri- do štirikrat več posameznikov, kot zaradi manjšega obsega testiranja kažejo uradni podatki, zato je predlagala povečanje dostopa do testiranja.