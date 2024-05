Ex filcore še zadnjič: Špela se poslavlja od ustvarjalnega ciklusa

Projekt Ex filcore, ekstempore za ustvarjalce z volno, je natečaj za najboljše ročno polsteno likovno delo, ki ga že sedem let izvaja umetnica v tehniki polstenja ovčje volne Špela Orešnik iz Solčave.

7 let je trajal njen cikel.

Izziva se je lotila, da bi spoznala čim več umetnic te obrti oziroma tehnike, ki jih druži ljubezen do ustvarjalnega dela z naravnimi materiali. Želja pa je bila tudi širši in strokovni javnosti pokazati, da volna ni le rokodelski material, saj omogoča neštete izrazne možnosti. S tem volno predstavlja kot samostojno likovno tehniko, ki se z lahkoto kosa in v marsičem celo prekosi klasične ustvarjalne tehnike.

»Gojili smo likovno razmišljanje in tako dvignili kakovost tudi svojim rokodelskim izdelkom,« je poudarila Orešnikova. Domači in tuji umetniki vsako leto ustvarjajo na drugo temo (voda, zelišča, čarobne zgodbe rastlin, osnovni liki, privlačna nasprotja in asemblaž naravnih materialov). Le eno leto je dogodek zaradi pandemije covida-19 odpadel. Vsa prispela dela so razstavili na zaključni razstavi v Solčavi, najboljša po izboru strokovne komisije pa tudi nagradili. V sodelovanju z območnim Javnim skladom KD enoto Mozirje so skupno nagradili kar 23 slikarskih in kiparskih del. Nekatera so se prodala in krasijo domove v Sloveniji in tujini, nekaj so jih žal odnesle tudi poplave.

Vsako leto so ustvarjali na drugo temo. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Vsako delo ima motiv, zgodbo in cilj. Vsa dela, ki so še ostala, bodo še zadnjič predstavili na prav posebni razstavi, saj se Orešnikova od tega ustvarjalnega ciklusa poslavlja, prihodnost v kateri drugi obliki ali navezi pa je za zdaj še neznanka. Tokrat bo razstava v galeriji Štekl v Gornjem Gradu, odprli pa jo bodo v soboto, 1. junija; 16. junija bo možen voden ogled razstave, končala pa se bo 22. junija s festivalom zelišč v Gornjem Gradu.