Evrovizijski škandal?! RTV Slovenija zahteva forenzično revizijo televotinga

Po letošnji Evroviziji, ki je kljub politično in organizacijsko razburkani izvedbi podrla rekorde gledanosti, se nad tekmovanjem znova zgrinjajo temni oblaki. RTV Slovenija je vnovič pozvala Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) k celovitemu razkritju podatkov o televotingu in zahtevala neodvisno forenzično revizijo rezultatov ljudskega glasovanja zadnjih treh let.

»Naša zaskrbljenost izhaja iz očitnih statističnih nepravilnosti, opaženih v glasovalnih vzorcih Evrovizije 2025,« je zapisala direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat. Njena zahteva je jasna: želijo dostop do vseh podatkov o televotingu za leta 2023, 2024 in 2025 – in tokrat pričakujejo tudi konkretne odgovore, je navedeno v portalu MMC.

RTV Slovenija že drugo leto opozarja na nepravilnosti v glasovalnem sistemu, tokrat pa se je odločila za ostrejši korak. Poleg popolne preglednosti v zvezi s podatki o glasovanju je Horvatova pozvala k izvedbi neodvisne forenzične revizije, katere izsledki naj bi bili javno objavljeni. Njihovi pozivi se pridružujejo podobnim zahtevam iz drugih evropskih javnih radiotelevizij.

»Brez preglednega dostopa do podatkov o glasovanju trditve EBU, da je bilo glasovanje 'veljavno', le še povečujejo dvom, da objavljeni rezultati morda ne odražajo resničnih preferenc gledalcev,« je zapisala. RTV še posebej moti zavrnitev preteklih prošenj, pri čemer EBU po njihovih navedbah ni nikoli predstavil rezultatov obljubljenih notranjih razprav.

Kdo ima pravico vedeti?

Direktorica TV Slovenija opozarja tudi na pravico gledalcev, ki za oddajo glasov plačujejo, da so obveščeni o transparentnosti postopka: »Kadar sta komercialna zaupnost in javna odgovornost v nasprotju, mora biti vsakršno zadrževanje informacij jasno utemeljeno in dokazljivo.«

Če bo EBU določene podatke še naprej označeval kot poslovno skrivnost, RTV zahteva, da javnosti predstavi natančno obrazložitev, zakaj bi razkritje teh informacij lahko bolj škodovalo organizaciji kot pomanjkanje preglednosti.

EBU: Številke gledanosti rekordne, svet glasoval iz 146 držav

Medtem ko se krepi pritisk zaradi vprašanj o legitimnosti rezultatov, EBU odgovarja s številkami – in te so rekordne. Po uradnih podatkih je letošnji finalni večer spremljalo 166 milijonov gledalcev v 37 državah, kar je tri milijone več kot lani. V skupini javnih radiotelevizij, ki sodelujejo na tekmovanju, je bila povprečna gledanost 47,7 odstotka – največ po letu 2014. Posebej izstopa tudi mladinska gledanost: v starostni skupini 15–24 je znašala kar 60,4 odstotka, kar je največ doslej.

EBU je prvič razkril tudi nekaj podrobnosti o glasovanju t. i. preostalega sveta. Televotinge so prejeli iz 146 držav, med najaktivnejšimi so bile ZDA, Kanada, Romunija, Slovaška, Mehika, Turčija, Madžarska, Kosovo, ZAE in Južna Afrika. A za zdaj brez podrobnih številk – in prav to je srž zahteve RTV.