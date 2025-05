Evropski plačni razkol: Švicar 7-krat bogatejši od Bolgara, 5-krat od Slovenca

Po zadnjih podatkih Eurostata za leto 2024 imajo najvišje povprečne letne neto dohodke prebivalci Severne in Zahodne Evrope, piše euronews.com. Vrh lestvice zaseda Švica, kjer posameznik brez otrok povprečno zasluži kar 85.631 evrov na leto, sledijo Islandija (57.573 €), Nizozemska (47.892 €), Irska (46.208 €) ter Norveška (47.232 €), ki sicer ni članica EU.

V okviru Evropske unije se najvišji letni neto dohodki beležijo v Luksemburgu (50.410 €), sledijo pa Nizozemska, Irska, Avstrija (42.333 €) in Nemčija (39.594 €).

Slovenija na 20. mestu – za Grčijo, pred Češko

Slovenija s povprečnimi letnimi neto dohodki 17.865 evrov zaseda 20. mesto med 30 evropskimi državami, ki jih je Eurostat obravnaval. Pred njo so, med drugim, Grčija (18.709 €), Portugalska (17.896 €), Italija (24.797 €) in Španija (24.571 €). Tik za Slovenijo je Češka (17.291 €), še nižje pa Madžarska (13.883 €), Romunija (12.655 €) in Bolgarija (11.074 €), ki je zadnja na lestvici.

Povprečje EU znaša 29.573 evrov, kar pomeni, da je Slovenija približno 40 % pod evropskim povprečjem.

Ob upoštevanju kupne moči se razlike zmanjšajo

Pri primerjavi dohodkov po državah je pomembno upoštevati tudi kupno moč (ang. Purchasing Power Standards – PPS), saj stroški življenja niso povsod enaki. V tej preračunani lestvici, ki bolje odraža realno vrednost denarja, Slovenija dosega 19.955 PPS in se uvršča na 21. mesto.

Povprečje EU znaša 29.573 evrov, kar pomeni, da je Slovenija približno 40 % pod evropskim povprečjem.

Na vrhu ostajajo Švica (48.331 PPS), Nizozemska (40.948 PPS), Norveška (38.712 PPS), Luksemburg (37.630 PPS) in Avstrija (37.359 PPS). Povprečje EU znaša 28.906 PPS, Slovenija pa ostaja pod tem pragom.

Kupna moč tako nekoliko ublaži razlike med Zahodom in Vzhodom Evrope, vendar bistvene razlike vztrajajo – še posebej med državami nekdanjega vzhodnega bloka. Med državami z najnižjo kupno močjo so Slovaška (16.784 PPS), Portugalska (pod 20.000 PPS), Bolgarija in Romunija.

Čeprav Slovenija ne dosega najnižjih vrednosti v EU, pa je njena pozicija daleč za državami, kot sta Avstrija in Nemčija. FOTO: Rostislav_sedlacek Getty Images/istockphoto

Velike razlike glede družinskega statusa

Dohodki se povečajo v gospodinjstvih z otroki. Povprečna letna neto plača posameznika brez otrok znaša 29.573 evrov, medtem ko en dohodkovni par z dvema otrokoma doseže 35.656 evrov. Največjo razliko beležijo Slovaška, Poljska, Luksemburg in Belgija, kjer je dohodkovna prednost družin z otroki več kot 40-odstotna. V Sloveniji konkretnih podatkov po tem kriteriju ni navedenih, a glede na uvrstitev države na lestvici ni pričakovati bistvenega odmika od povprečja.

Izjema je Turčija, kjer ni razlike med gospodinjstvi z in brez otrok, medtem ko je razlika v državah, kot so Norveška, Španija, Švedska in Finska, manjša od 10 %.

Zakaj je pomemben neto dohodek?

Neto letni dohodek vključuje osebni dohodek po odštetih davkih in prispevkih za socialno varnost ter prištetih morebitnih družinskih dodatkih. Gre za bistveno boljši kazalnik dejanske blaginje prebivalstva kot bruto dohodek, saj upošteva tudi davčne politike in socialno državo posamezne države.

Čeprav Slovenija ne dosega najnižjih vrednosti v EU, pa njena pozicija daleč za državami, kot sta Avstrija in Nemčija, pa tudi za številnimi južnoevropskimi državami, nakazuje potrebo po resnem razmisleku o fiskalni politiki, obdavčitvi dela in učinkovitosti socialnega sistema. Statistika potrjuje tisto, kar mnogi že dolgo občutijo – da slovenska povprečna plača v praksi ne pomeni evropskega življenjskega standarda.