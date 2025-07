Evropski parlament poziva Slovenijo k ukrepanju za žrtve komunizma

Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Pred tem so evropski poslanci s tesno večino zavrnili predlog politične skupine Socialistov in demokratov (S&D) za preložitev glasovanja.

Evropski parlament je danes s 357 glasovi za, 266 proti in 16 vzdržanimi potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je bila slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS).

Pred tem so evropski poslanci s tesno večino zavrnili preložitev glasovanja na predlog skupine Socialistov in demokratov (S&D).

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč.

Po pisanju Dela so med drugim pozvali k ohranjanju spomina na vse nedolžne žrtve komunističnega režima v Sloveniji, od njegovega začetka do padca. Poudarili so vztrajno prizadevanje, da bi v celoti razkrili zgodovinska dejstva, in nadaljevanje uradne preiskovalne misije za odkrivanje množičnih grobišč v Sloveniji, da bi dokumentirali in preverili zgodovinske dokaze o storjenih zločinih.

Poudarili so tudi, piše Delo, da mnogi odgovorni za povojne zločine niso odgovarjali za svoja dejanja. Ocenili so, »da je treba žrtve druge svetovne vojne in povojnega maščevalnega nasilja jugoslovanske komunistične oblasti v Sloveniji ustrezno in dostojno pokopati«.

Slovensko oblast so pozvali, naj si še naprej z vsemi močmi prizadeva, da bi zagotovila univerzalno pravico do pokopa, in naj ohrani podporne institucije, ki prispevajo k akademski in z dokazi podprti razlagi zgodovinskih dogodkov.

Opravili naj bi tudi dostojen pokop in postavili spominska obeležja, ki bodo pomnik za prihodnje generacije, še piše Delo. Ocenili so, da bi se bilo treba z nacionalnim dnem spomina v Sloveniji pokloniti žrtvam avtoritarnih in totalitarnih režimov, vključno s komunizmom, da bi se spoštovala zgodovinska pravičnost in pripomoglo k spravi.