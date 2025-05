Evropski milijoni za podeželje: slovenska vas vodilna v novem projektu

Občina Moravske Toplice je prevzela vodilno vlogo v enem najambicioznejših projektov v Podonavju, ki se loteva enega največjih izzivov regije: množičnega odseljevanja iz podeželskih območij. Projekt Danube4Rural.com, vreden približno 1,6 milijona evrov, je zasnovan kot odgovor na demografsko izčrpavanje podeželja — tudi v Pomurju, poroča STA.

Z načrtovanjem konkretnega modela upravljanja želijo v projekt vključenim skupnostim ponuditi orodja za privabljanje visoko usposobljenih posameznikov, zlasti tistih, ki iščejo kakovostno okolje za življenje in delo na daljavo. Podžupan Sašo Koca je na današnji novinarski konferenci poudaril: »Ne gre le za boj proti praznjenju vasi, temveč za priložnost, da se Murska Sobota in širša regija uveljavita kot sodoben prostor bivanja.«

Vračanje življenja na podeželje

Projekt Danube4Rural.com, ki ga sofinancira program Interreg Podonavje, združuje 12 projektnih in 11 strateških partnerjev iz enajstih držav – med njimi tudi Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Romunijo in Srbijo. Med pridruženimi strateškimi partnerji sta tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, kar dodatno krepi povezavo s pomurskim prostorom.

Donava prečka tudi Beograd.

Po besedah vodje projekta Mance Rajh je bistvo projekta praktična uporaba – v praksi želijo ustvariti podporno okolje za trajnostne politike, s katerimi bo podeželje privlačno za nove prebivalce: »Naš fokus ni v birokratskih dokumentih, ampak v rešitvah, ki bodo občinam, kot je Moravske Toplice, omogočile dejansko preobrazbo.«

Moravske Toplice kot evropski zgled?

Projekt, ki se bo zaključil septembra 2027, je eden redkih, v katerem ima slovenska občina tako močno vodilno vlogo. To ni samo pomembna mednarodna odgovornost, ampak tudi redka priložnost, da Pomurje – in z njim Murska Sobota kot regijsko središče – izstopi iz sence in postane primer dobre prakse na področju reševanja demografskih in razvojnih izzivov.

V obdobju, ko številna podeželska območja izgubljajo mlade, storitve in razvojne možnosti, projekt Danube4Rural.com daje upanje, da se lahko ta trend obrne – in da bo prav Pomurje postalo kraj vračanja, ne le odhajanja.