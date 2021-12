Evropski komisar v Sloveniji: evropska delegirana tožilca sta bila imenovana za pet let

Evropska delegirana tožilca iz Slovenije sta bila imenovana za pet let, je ob prihodu na ministrsko konferenco med EU in zahodnim Balkan na Brdu pri Kranju povedal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Naš pravosodni minister Marjan Dikaučič je dejal le, da je najpomembnejše, da ima Slovenija oba tožilca.

»Dolgo smo razpravljali o tem od začetka slovenskega predsedovanja, o tem sem govoril z ministrom za pravosodje, premierjem. Me zelo veseli, da sta imenovana evropska delegirana tožilca v Sloveniji. To pomeni, da imamo delegirane tožilce v vseh sodelujočih državah članicah. Gre za imenovanje za pet let, to je odločil kolegij tožilcev,« je povedal Reynders. »Vendar bomo še naprej spremljali razmere, tako kot v vseh drugih državah.«

Dikaučič o morebitnem odpoklicu

Dikaučič je na novinarsko vprašanje, ali je bila zgodba z imenovanjem Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca končana ali ne, odgovoril zgolj, da ima Slovenija oba evropska delegirana tožilca. »To je bistveno, za to smo si ves čas tudi prizadevali.« je dejal. »Kot sem že večkrat izpostavil, je najpomembnejše, da smo dosegli dogovor, da je Slovenija zdaj polnopravna, da sodeluje v evropskem javnem tožilstvu,« pa je odgovoril na vprašanje, ali obstaja kakšna možnost, da vlada spremeni zakonodajo in odpokliče Frank Elerjevo in Oštirja.

Ministrstvo za pravosodje je namreč pretekli teden v vladni postopek vložilo predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu, ki bi ministrstvu omogočilo, da bi samo predlagalo kandidate za evropske delegirane tožilce, tudi če se osebe niso prijavile na razpis, končno odločitev o imenih, ki so posredovana evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), pa bi imela vlada in ne več državnotožilski svet. Z novelo naj bi tudi omogočili odpoklic obeh delegiranih tožilcev.

Glede današnje ministrske konference za področje pravosodja je minister Dikaučič povedal, da bodo govorili o štirih ključnih temah. To so vladavina prava, pravosodne reforme, izobraževanje v pravosodju in digitalizacija na področju pravosodja. Evropski komisar za pravosodje je ob prihodu na ministrsko zasedanje izpostavil tudi pomen neodvisnosti sodnikov v državah zahodnega Balkana. Zavzel se je tudi za tesnejše sodelovanje med temi državami in EU na področju pravosodja, tudi v okviru evropskega javnega tožilstva. »Pozivamo jih k sklenitvi dogovorov o izmenjavi informacij z EPPO.« Zasedanja se poleg Reyndersa udeležujejo še pravosodni ministri oziroma državni sekretarji držav zahodnega Balkana ter Francije in Češke, ki sta del prihodnjega tria predsedujočih držav Svetu EU.

Že v četrtek je notranji minister Aleš Hojs gostil ministrsko konferenco na področju notranjih zadev. Gre sicer za srečanje, ki ga pripravijo enkrat letno in je namenjeno krepitvi regionalnega sodelovanja, dobrososedskim odnosom in podpori približevanju držav zahodnega Balkana evropskim integracijam.