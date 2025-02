Evropska raziskava razkriva: Slovenci med najbolj zadovoljnimi v EU

Zadovoljstvo z življenjem je eden ključnih kazalnikov blaginje in kakovosti življenja, ki ga pogosto merijo s sociološkimi raziskavami. Evropski statistični urad je objavil podatke za leto 2023, ki kažejo, da so se prebivalci Evropske unije (EU) v povprečju ocenili svojo raven zadovoljstva s 7,3 točke na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 označuje najnižjo, 10 pa najvišjo raven zadovoljstva.

Med državami EU so se Slovenci izkazali kot eden najbolj zadovoljnih narodov, saj je bila pri nas povprečna ocena 7,7, kar nas uvršča med prvih pet držav v uniji.

Slovenci med najbolj zadovoljnimi

Raziskava je pokazala, da so prebivalci 15 od 27 držav EU ocenili svoje zadovoljstvo z življenjem enako ali višje od evropskega povprečja. Najbolj zadovoljni so na Finskem, kjer je povprečna ocena dosegla 7,8 točke.

Takoj za njimi so Belgijci, Avstrijci, Romuni in Slovenci, ki so se vsi uvrstili na drugo mesto s 7,7 točke. To pomeni, da Slovenci svojo kakovost življenja ocenjujejo primerljivo z Avstrijci in Belgijci ter celo bolje kot prebivalci številnih zahodnoevropskih in skandinavskih držav.

Slovenci imamo razmeroma ugodno ravnovesje med delom in prostim časom. FOTO: Nd3000 Getty Images

Na drugi strani lestvice so države z najnižjim zadovoljstvom. Najslabše je bila ocenjena Bolgarija s povprečno oceno 5,9, sledita ji Latvija in Grčija (obe 6,9). Kljub temu pa so v vseh državah, razen v Bolgariji, povprečne ocene presegle 6, kar pomeni, da so prebivalci večinoma zadovoljni s svojim življenjem.

Kaj vpliva na raven zadovoljstva?

Na stopnjo zadovoljstva vpliva več dejavnikov, med katerimi sta ključni starost in izobrazba, pa tudi družinske okoliščine in finančna situacija. Ljudje z višjo stopnjo izobrazbe in bolj stabilno finančno situacijo so v povprečju bolj zadovoljni. Pomembno vlogo igrata tudi socialna varnost in dostopnost kakovostnih javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje in socialna pomoč.

Dostopnost narave igra vlogo pri zadovoljstvu. FOTO: Image Source Getty Images

V Sloveniji visoka ocena zadovoljstva kaže, da večina prebivalcev ocenjuje svoje življenje pozitivno. K temu verjetno prispevajo relativno visoka kakovost življenja, dostopnost narave, socialna varnost ter razmeroma ugodno ravnovesje med delom in prostim časom.

Vse kaže, da se prebivalci naše države v splošnem počutijo dobro in so zadovoljni s svojim življenjem. Čeprav izzivi, kot so gospodarske razmere, dostopnost stanovanj in zdravstvenih storitev ostajajo, pa je splošno zadovoljstvo še vedno v evropskem vrhu.