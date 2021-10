Evropska komisarka s Poklukarjem posvarila pred pandemijo necepljenih

Cepljenje preostalega sveta

Zdravstveni ministri EU so se na današnjem neformalnem srečanju na Brdu pri Kranju zavzeli za čimbolj poenotena merila pri uveljavljanju pogoja PCT, je po sestanku povedal minister za zdravje. Kjer delujemo koordinirano, smo najbolj uspešni, se je strinjala Evropska komisarka za zdravje in varnost hranePoklukar je po zasedanju odgovoril tudi na vprašanje, če so se ministri zavzeli tudi za enotnejša pravila glede cepljenja proti covidu-19. »Evropska agencija za zdravila (Ema) je dala široka skupna priporočila in na podlagi teh priporočil morajo lokalne stroke prilagajati odločitve o cepljenju na nacionalni ravni,« je odgovoril Poklukar. Poudaril pa je, da si ministri želijo čimbolj enotnih usmeritev, tako na področju cepljenja kot pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Po njegovih besedah sledijo zavezam, ki jih je sprejel Evropski parlament, vsaka članica pa da sicer lahko skladno s svojimi priporočili prilagodi uporabo evropskih covidnih potrdil.Kyriakidesova je opomnila, da so potrdila v uporabi od 1. julija. »Članice so se z njimi strinjale,« je poudarila. Izpostavila je pomembnost koordinacije in skupnega delovanja držav članic EU, s čimer bodo po njenih besedah nadaljevali.Ministrom je na srečanju predstavila napredek pri cepljenju proti covidu-19. »Naša skupna strategija cepljenja se je izkazala za uspeh, stopnja precepljenosti pa se po vsej EU še povečuje,« je poudarila. Opozorila je, da je v nekaterih državah članicah stopnja precepljenosti še vedno zelo nizka. »Narediti moramo vse, da se to ne spremeni v pandemijo necepljenih, bodisi v EU bodisi po vsem svetu,« je napovedala.Kot je povedala komisarka, je ministre danes pozvala, naj ne pozabijo na preostale države sveta in izpolnijo svoje globalne zaveze. »Če ne cepimo preostalega sveta, nismo varni,« je opomnila.Pandemija covida-19 je pokazala ranljivost naših zdravstvenih sistemov, zato so se ministri po Poklukarjevih besedah strinjali, da je treba ukrepati zdaj in okrepiti sodelovanje med državami članicami, še posebej na področju povečanja dostopnosti in zagotavljanja dobavljivosti zdravil.