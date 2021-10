Evo ti PCT in sredinec: poglejte, kaj ima Mariborčan na avtu (FOTO)

Mnenje se izrazi lahko na več načinov. Vozniki lahko to storijo naprimer z nalepkami na svojem vozilu. In tako so na spletni strani Reddit Slovenija objavili fotografijo belega VW karavana, z mariborsko registrsko tablico, ki s svojimi nalepkami jasno kaže, da je proti PCT pogoju.

Lastnik želi vsem sporočiti , da je proti PCT pogojem, kar je izrazil tudi z nalepko na zadnji strani stekla: »Evo ti PCT,«.

Napis je opremljen z nalepkami sredinca, spodaj pa je v angleščini še dodal napis: »da življenje ni zločin.«.