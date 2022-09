Evgenija Šumi, izjemna Slovenka, ki je vodila tovarno sladkarij in pomagala revnim

Evgenija Šumi je bila vsekakor izjemna ženska svojega časa, ki ji ni manjkalo volje, vztrajnosti in odločnosti. Z možem je vodila dve podjetji; tovarno Šumi s sladkarijami in podjetje Pletenine, v sklopu katerega je potekala proizvodnja in prodaja pletenin. Poleg tega, da je bila z vsem srcem predana svojemu delu, je veliko pozornosti namenjala tudi svojim zaposlenim, ki jih je razvajala in jim pomagala na najrazličnejše načine. Veliko je vlagala tudi v dobrodelnost in po svojih najboljših močeh pomagala posameznikom v stiski in organizacijam, ki so potrebovale njeno finančno podporo. Hkrati je bila predana svoji družini, saj sta z možem vzgojila kar 13 otrok. Ti so ji sicer velikokrat očitali, da si zanje vzame premalo časa, kar je bilo glede na vse aktivnosti, ki se jih je lotevala, pričakovano.

