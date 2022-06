Evakuacija kamniške gimnazije: anonimneži napovedali napad na šolo, sledil preplah

Zaradi spletnih groženj so danes na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik izvedli preventivno evakuacijsko vajo, tekom katere so policisti, ki so iskali morebitne nevarne predmete, pregledali šolsko poslopje, poroča spletni portal Kamnik.info.

Po spletu so zaznali grožnje, ki bi lahko pomenile napoved napada na šolo, zato je dopoldne vodstvo Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra policiste obvestilo o dvoumnih in anonimnih spletnih grožnjah, s katerim so jih seznanili njihovi dijaki. Kot še poroča portal je na enem izmed družabnih omrežji je bilo namreč včeraj objavljeno nekakšno dvoumno opozorilo, da naj dijaki danes raje ne hodijo v šolo, ki mu je bilo kasneje v komentarjih dodan še namig o pretresljivem in odmevnem šolskem dogajanju v Združenih državah Amerike.

Policija je preventivno izvedla evakuacijsko vajo vseh učencev, medtem ko so policisti, tudi s pomočjo policijskega psa, ki je izšolan posebej za odkrivanje morebitnih nevarnih predmetov, pregledali šolske prostore. Na koncu se je vse skupaj končalo z zaključkom, da je bila verjetno le potegavščina.