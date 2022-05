Eden najbolj znanih Belokranjcev, zdaj že pokojni učitelj slovenščine, humorist in Ježkov nagrajenec Toni Gašperič je nekdaj s temi besedami povabil v deželo belih brez: »Naužijte se v Beli krajini vsega, za kar ste že pozabili, da obstaja.« Tu, v tem delu Slovenije, kjer imajo domačini pogosto občutek, da so pozabljeni od centra države, znajo združiti svojo pregovorno gostoljubnost z zabavo, glasbo, plesom in odlično kulinariko, piko na i pa jim dajejo še vina. Glas o kakovosti vin so marljivi vinogradniki ponesli tudi prek naših meja. Vse to že štiri desetletja združijo v odmevno...