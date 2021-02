Eva Irgl s to izjavo šokirala javnost: le toliko jih podpira Janšo

Podpora volivcev med strankami, SMC le en odstotek

V razpravi poslancev pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnicivlade je bilo od koalicije kar nekajkrat mogoče slišati, da sine zasluži, da bi postal novi predsednik vlade, če bi prišlo do menjave oblasti. Poslanka SDSje kandidatu za mandatarja med drugim očitala, da ima premalo podpore med slovenskimi volivci. »Meni je žal, da moram to večkrat povedati, a gospod Erjavec je dobil 394 glasov. Jaz sem naredila preračun, kaj to pomeni za celotno Slovenijo. Poglejte, približno 0,024 odstotka ljudi si ga želi videti na političnem prizorišču. Pa še navzgor sem zaokrožila.« je dejala.Na twitterju pa so iz njene izjave naredili podoben preračun na primeru Janše.Erjavec: 394 glasov volivcev: 1.700.000 volilnih upravičencev x 100 = 0,024 % odstotka podpore v SlovenijiJanša: 7020 glasov volivcev: 1.700.000 volilnih upravičencev x 100 = 0,43 % odstotka podpore v SlovenijiArgument, ki ga je Irglova navedla, tako ne drži, saj bi to pomenilo, da si Janšo za predsednika vlade želi videti le 0,4 odstotka Slovencev oziroma si ga 99,6 odstotka ne želi, kar pa verjetno ne drži. Ker pa mandatarja izvolijo poslanci, ta ne potrebuje glasov volivcev, temveč zadostuje 46 poslanskih glasov, in to bi morala Irglova vedeti.Irglova je v svoji izjavi kandidatu za mandatarja očitala tudi težnjo po »vrnitvi v socializem«. Erjavec je njen očitek zavrnil in povedal, da predvidevajo manj privatne iniciative in prostega trga na temeljnih področjih, kot sta šolstvo in zdravstvo.Kot zanimivost objavljamo še izsledke najnovejša javnomnenjska ankete, ki je pokazala, kako bi volivci delili glasove, če bi bile volitve to nedeljo.Po projekcijah februarske ankete Vox populi bi največja vladna stranka SDS prejela 17,1 odstotka glasov (januarja 19,9). Sledile bi ji stranke SD s 13,1 odstotka (januarja 12,6), LMŠ z 10,2 odstotka (januarja 10,7) in Levica z 8,8 odstotka podpore (januarja 10,1).Parlamentarni prag bi prestopili še NSi s 4,2 odstotka (januarja 4,9), Desus s 3,1 odstotka (januarja 3,2) in SAB s 3,1 odstotka (januarja 3,0). Iz parlamenta bi izpadla koalicijska stranka SMC, ki bi jo podprl en odstotek vprašanih (januarja 0,7), in SNS, ki je ohranil 1,2-odstotno podporo. SLS ima 2,1-odstotno podporo.